不少病人都以為，乳癌只有大小的分別，及有沒有擴散。這的確是十分重要，所以形成「解剖分期」（anatomical staging），即腫瘤大小、淋巴結轉移及內臟器官擴散三大範疇，而形成TNM staging。期數分：零期，即原位癌，癌細胞繁殖於乳腺管內，而未穿過管道牆壁；一期，即腫瘤少於2厘米，沒有淋巴結感染；二期，即腫瘤長度在2-5厘米，又或淋巴結有轉移；三期，即腫瘤大過5厘米，或4粒及以上淋巴結受影響；四期，指乳癌已經擴散到內臟，例如肺、肝及骨，甚至腦部。

顯微鏡下的乳癌組織，可以讓病理學家分辨乳癌是源於乳腺管或乳小葉，是一般乳腺癌、還是黏液狀瘤、乳頭狀瘤，而且細胞的分裂繁殖、腺狀表現及細胞核的形態，可總括分為一至三級的活躍等級（grade）。

隨着分子病理學的發展，我們認識到乳癌可以用免疫組檢驗區分乳癌的生物特性，概括分為三大類，管腔型（luminal）亦即荷爾蒙受體陽性、HER2型即上皮生長因子二型、及三陰性。這三大分類，指導醫生如何採用不同的藥物，有針對性地去消滅手術不能清除的游離癌細胞，從而產生「預後」分期（prognostic staging）。

基因組檢驗（genomic assay），例如「安可待」檢驗（Oncotype DX test）、mammaprint、endopredict，或ESR1 基因變異、PIK3CA基因變異、都是更深入的了解乳癌細胞的內在表現，從而更精準地選擇合適的治療。

同樣是乳癌，但會有不一樣的治療，可見乳癌的多面性。因此醫生向病人解釋病情，便要倍加仔細。

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張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人