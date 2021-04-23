35歲地盤工與妻鬧離婚並搬離居所，他苦苦痴纏要求復合不果，先後登門持利剪指嚇妻子稱「我要殺死你」，另一次更用索帶綑綁妻子於床頭，繼而將她強姦，案件今日續審。事主X供稱，被告當日入屋將她綁起後，以利刀指向她喉嚨聲言同歸於盡，還問她「想插喉嚨先定肚先」；強姦期間，因被告身邊有刀，X擔心人身安全，怕被告一不合意，她便會遭殺害，故啞忍被姦。辯方則指X其實早已另結新歡，因急欲投向別人懷抱，故向被告提出離婚，直指Ｘ對被告的指控全屬大話。

35歲被告被控一項刑事恐嚇及一項強姦罪，控罪指他於2019年3月15日威脅X會使她人身遭受損害，意圖使X受驚，另於4月9日強姦X。

保安員拒協助 「呢啲係喺你屋企嘅事，唔好搞咁大」

X稱，2019年4月9日朝，她送幼子上校車後返家，更衣時突然發現被告入房，「好惡咁捉實我右手」，並將她推上床，然後再在廳中取來索帶把她綁在床架。X說，被告把房門上鎖、關上窗戶，令她「想叫救命都唔得」。隨後被告再走到廚房拿出利刀，指住她喉嚨，聲稱要跟她同歸於盡，並問她「想插喉嚨先定肚先」。

X說當時全身抖震，心想「今次實死冇生」。她勸被告冷靜，被告想了想後垂下刀，但將手機遞給她，要她把fb上「單身快樂」、「我都希望仔好好生活落去」的貼文刪除，改為發佈已原諒被告，並決定跟他一生一世，更會再多生一個孩子。X唯有照做。

被告其後強行脫掉她的褲子，將她強姦，X指當時被告凶神惡煞，加上他身邊有刀，X怕若令他不合意，會被殺掉，故只有啞忍，但強調自己並不願意與被告性交。被告沒有使用安全套，並在她體內射精，X在被告完事後要求去廁所，被告將她鬆綁，她即入廁所沖洗，然後佯稱要食早餐，下樓時乘機向保安求助，但保安拒讓她避入保安站，稱「呢啲係喺你屋企嘅事，唔好搞咁大」，惟仍將被告趕走。X稍後報警。

辯方盤問時指，X供稱好灰好無助，但從她與被告的WhatsApp對話，她不單非常嫌惡被告，會着他「唔該你去食屎、食屎、食屎」，更看不起他的工作「嫁畀你都冇擺酒，咁耐以嚟，浪費晒我啲青春，11年咁長，升職都冇升過，都唔知做乜嘢垃圾工！」

X回應只是夫妻間「拗起交嚟乜都講得出」的對話，又謂「有時要鬧下佢先識改過」，並指被告母親也曾表示他太孩子氣，所以X才以此等方法讓他清醒一點。

驗身表格顯示案發前X曾與他人性交

辯方指，被告2019年3月15日返家時，因見X與其他男人傾電話，更聽到她揚言「如果佢肯同我一齊，我都會」，被告才憤而走到廚房拿出剪刀揮舞，質問X何以「畀綠帽我戴」，但從未將剪刀指嚇X、指向她身體任何部份，甚至沒有說過會殺她。被告冷靜下來即向她道歉，同晚於家中留宿，可是X卻外出赴其他男子的約，故此當晚才以Whatsapp與被告對話。

辯方以X報案後接受法醫驗查時填報的表格盤問，指表格上寫明，Ｘ在強姦案發日前的7至8天，曾與人性交，但該人並非被告。Ｘ解釋清楚記得向醫生表示近期沒有跟人性交，至於何以有此結果，Ｘ估計「唔知係咪佢誤解咗」。

辯方指X其實早已另結新歡，因急欲投向別人懷抱，故向被告提出離婚，直指Ｘ對被告的指控全屬大話。Ｘ否認，又稱被告挽留婚姻的方法令她感到窒息；Ｘ更指，被告4月15日上門以刀指嚇，更是有計劃地殺害她，「趁細仔返咗學殺咗我，唔畀個仔知道」。

Ｘ被盤問期間，一度不滿辯方不斷提問有關強姦細節而在庭上嚎哭。

【案件編號：HCCC3/20】

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