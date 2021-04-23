2018年11月本港發生首宗女警開槍案，年近六旬建築雜工被指向一對軍裝男女警揮舞鎅刀，遭女警開槍射中左腹，事後下半身癱瘓，需要坐輪椅。涉案雜工在區域法院受審後，被裁定兩項企圖蓄意傷人罪成。法官陳廣池今判刑指，被告8年前曾因遇上警員查看身份證而施襲，但事隔數年後變本加厲，以鎅刀襲擊兩名合法執勤的涉案警員，而他出庭受審及會見專家期間仍堅持其說法，批評被告缺乏悔意，毫無反省。惟陳官表示考慮到被告的身體狀況，決定酌情減刑，判被告監禁兩年半。

控罪指被告周景登（57歲）於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂內，意圖使警員編號19835王嘉雄及女警編號15238袁嘉穎身體嚴重受傷，惡意傷害他們。

陳官判刑時引述被告的心理報告內容，指被告比較粗魯，但無暴力傾向，沒有明顯心理障礙，性格也沒有不正常之處，重犯機會低。被告在報告中強調案發時無意襲警，他身攜鎅刀是出於工作需要。

陳官強調，本案重點在於兩名軍裝警員是合法要求被告出示身份證，沒有挑釁他或作出不禮貌行為，被告卻惱羞成怒，手執鎅刀。至於女警開槍阻止被告，以及被告受傷，均非案件重點。

被告在審訊期間反對控方草擬的同意案情，亦要求控方就證物鏈嚴格舉證。陳官表示這是被告的權利，但此舉會增加審訊時間，涉及的公共資源亦會增加。

陳官表示，被告於繁忙時間在港鐵站內犯案、伸出刀鋒尖銳的鎅刀、明知事主是軍裝警卻仍連番施襲，情緒不穩和帶怒意、他受傷後仍試圖取回鎅刀等等，均屬加刑因素。

陳官形容控方證據確鑿，但被告在審訊期間和專家報告內仍堅持說法，批評他缺乏悔意，毫無反省。陳官又指，被告中槍後出現持續性下身癱瘓，實屬不幸，惟上訴庭明言被告在案件中受傷並非求情理由。

官引述醫療報告指被告下半身癱瘓非永久性

庭上透露，被告於2013年6月在深水埗街頭被警員截查身份證，其間他拒絕合作並推跌警員，導致警員膝頭及食指擦傷。事後被告遭控以襲警罪，判監7天，但被告自言已忘記了當時是否認罪。

陳官表示，2013年的襲警案沒有令被告珍惜機會、改過自新和控制情緒，事隔5年半後更變本加厲，以鎅刀襲警。陳官表明，相信被告沒有預謀犯案，也認為鎅刀是被告工作之用，至於被告是否自尊心過高、過份自卑，或是對執法人員不友善，則不得而知。

辯方求情指，被告在案中受傷，下半身癱瘓，餘生也要坐輪椅過活，望法庭輕判。惟陳官質疑心理報告只提及被告需要坐輪椅，而沒指出被告下半身癱瘓。陳官判刑時亦引述被告的醫療報告，指被告於2019年1月出院後，仍需接受跟進治療，下半身亦有持續性癱瘓和麻痺，但並非永久性。

被告審訊時自辯稱，案發時為建築雜工，當日帶同「架生」乘搭港鐵上班，抵達港鐵深水埗站時，有警員要求他出示身份證。他打開背囊欲拿出錢包時，鎅刀從背囊中跌出。他遂將背囊放在地上，並欲拾回鎅刀，女警隨即向他左腹開槍。事發後，他已不能再步行。

女警袁嘉穎則稱，被告舉起鎅刀衝向她時，她曾按住槍柄，並警告被告放下武器，但被告沒理會，更繼續走近她。袁供稱當時感到生命受到嚴重威脅，「如果我唔阻止佢嗰刻嘅動作，我身體可能會受嚴重傷害」，於是再警告被告別動，「我別無他選下，向佢心口開咗一槍」，被告亦隨即倒地。

【案件編號：DCCC348/20】

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