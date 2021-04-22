【本報訊】疫情重創香港旅遊業，酒店及賓館入住率嚴重不足，政府計劃將賓館或酒店改作過渡性房屋，提供約800間房。關注基層住屋聯席等團體近日訪問約270戶劏房戶，78%表示會考慮入住過渡性房屋，六成半人支持以酒店作過渡屋，但僅兩成支持將賓館改作過渡屋，當中表示非常支持者更得僅13人，反映賓館並非劏房戶的入住首選。

憂環境差設施不足

調查顯示，六成人認為酒店衞生環境較佳，設施較齊全，近一半人認為賓館環境較差。另外，受訪者亦認為酒店和賓館未能滿足居住需要，包括煮食、洗衣和儲存空間等，有居民亦擔心政府會因此減少其他過渡屋供應。

現與太太租住深水埗約一百呎劏房的何先生，每月租金連水電約4,500元。他稱不會入住由賓館或酒店單位改作的過渡性房屋，因為擔憂不知如何處置現有的傢俬，「可唔可以搬入去？定要掉晒？如果要搵地方擺，又要畀租。」他稱若房間不設廚房或洗衣設施，「自助式洗衣每次洗都要成40、50蚊」，根本無法負擔。他更擔心租住期若僅兩年，租約完結後又要另覓居住。

油尖旺區議員朱江瑋批評計劃「攞嚟搞，九唔搭八，吸引力不足」，認為計劃對家庭住戶毫無吸引力。同區區議員賀卓軒稱計劃對賓館東主亦欠吸引力，他曾向區內四間賓館的東主查詢意向，無人有興趣參與計劃，因擔心兩年租期太長，「可能真係瀕臨執笠先會參加」。

閑置空間關注組指，區內有不少政府閒置土地，可用作興建過渡性房屋，如佐敦道及渡船街交界的空置用地及西洋菜南街的啟愛學校前校舍等。關綜聯亦建議政府可將使用率低的政府宿舍改作過渡性房屋，不應只靠非牟利組織自行覓地。