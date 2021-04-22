本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情反覆，昨日（22日）新增確診大幅回升，達14宗確診個案，但當中僅2宗本地個案，均為無源頭個案，包括一名日出康城的綠茵英文（國際）幼稚園主任，及一名葵涌貨櫃碼頭理貨員；餘下12宗全屬輸入個案，有8宗來自印度。

另外，華大基因化驗疑再出錯，昨有30宗初步確診全部來自華大基因於4月20日的樣本，衞生防護中心指情況不尋常，港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到位於大埔工業邨的華大基因化驗室視察，相信事件涉及化驗程序疏忽，兩個陽性樣本交叉感染下意外將病毒帶到其他28個樣本。

荃灣馬角街地盤傳有工人初步確診 地盤未停工

有消息指，新鴻基地產旗下的新意網集團轄下，位於荃灣馬角街的高端數據中心地盤，有一名男釘板工人昨日初步確診，該地盤暫未停工，據了解，他工作時有10多名同樣負責釘板工序的工友不戴口罩一同工作，或有較緊密接觸，有工友今午自行到附近的沙咀道檢測中心檢測。

另有消息指，有利建築公司轄下長沙灣海達邨地盤有男外判工染疫，未知是否初步確診，他主要於街市地盤範圍工作，該範圍目前停工，但其他地盤範圍仍在運作。

《蘋果》向兩間公司查詢工友染疫事宜，其中有利集團行政及人力資源部回覆指，公司昨早收到有關海達邨地盤有外判工初步確診的通知，已即時禁止與該名初步確診者曾有接觸的工人進入地盤，並要求他們進行檢測，而受影響的位置亦已圍封並正進行徹底消毒中，相關信息亦已向房屋署匯報。

4校爆發上呼吸道感染須強檢

政府周四晚上公佈的強制檢測大廈及場所，包括本地無源頭31歲女患者工作的綠茵英文（國際）幼稚園、另一無源頭19歲男患者工作的葵涌貨櫃碼頭部份指定地方；另外，沙田香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園及元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校，則因爆發上呼吸道感染須納入強制檢測。任何人如在4月9日至22日期間曾身上述指明地方超過2小時，須於4月24日或之前接受檢測。受檢人士若在4月20日至22日期間進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

除張煊昌學校以外，曾身處其他4間幼兒園的受檢人士若選擇用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，則須於4月26日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

4月22日強制檢測

工作地點／學校

●葵涌 1 號、2 號及 5 號貨櫃碼頭橋面範圍

●葵涌地段 KCL 2 號的 2 號貨櫃碼頭辦公室

●沙田顯徑村嘉田苑香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

●將軍澳日出康城3期緻藍天幼稚園座綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）

●深水埗海麗商場1樓114號仁愛堂龐盧淑燕幼稚園

●元朗屏信街5至7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

●元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

再多一試場學校要消毒 48人轉校考

考評局稱，在本月23日用作視覺藝術科考試試場的屯門青松侯寶垣中學有學生屬密切接觸者，學校會安排校舍進行清潔消毒，將暫停用作文憑試試場。該試場將由4月24日起再用作試場。

考評局續稱，將安排48名受影響考生轉往屯門官立中學的試場應考視覺藝術科考試。局方已透過電郵及手機短訊通知有關考生，並會在考試期間於青松侯寶垣中學的試場入口張貼告示，以提醒考生更改試場的安排。

4.23起跨境司機打齊2針獲通知後可免入境採樣

運輸署宣佈，獲廣東省政府同意，由4月23日凌晨開始，跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到信息，顯示在完成接種兩劑疫苗滿14天後，該名司機在入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」信息及完成通關手續，而毋須進行每日入境核酸採樣。

至於未接種疫苗、未完成接種兩劑疫苗、或完成接種兩劑疫苗後未滿14天、又或「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，除了須持72小時核酸檢測陰性證明外，在每日首次入境前，仍須前往內地口岸採樣點接受核酸採樣。

截至21日，超過4,200名跨境貨車司機完成整個疫苗接種，並同意將相關資料交予廣東省政府上傳至「粵康碼」系統。政府指至今已有約6,900名跨境貨車司機接種第一劑疫苗，而完成接種兩劑疫苗的約有6,200名，分別佔活躍跨境貨車司機的九成八及接近九成。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

中港貨車司機4.23起 打2針可免每日檢測

政府上周五表示，接獲廣東省港澳事務辦公室通知，由4月23日0時起，已完成接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機如透過「粵省事」程式內的「粵康碼」系統，收到廣東省發出的訊息，在入境深圳及珠海時只須持72小時核酸檢測陰性證明，並毋須進行每日入境核酸採樣。至於未完成接種兩劑疫苗滿14日、或「粵康碼」系統未顯示相關訊息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時除了須持72小時核酸檢測陰性證明，仍須在每日首次入境時接受核酸採樣。運輸署指，現時大概有11,000名中港車司機，而當中活躍司機大概有7,000多名。截至4月15日，約有6,700名司機已接種第一劑疫苗，而已接種第二劑疫苗的司機約有5,700名。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●黃大仙廣場（至4月25日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月25日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月25日）

●尖東加連威老道100號（至4月25日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月25日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月25日）

●元朗安興遊樂場（至4月25日）

●天水圍天瑞體育館（至4月25日）

●屯門建生社區會堂（至4月25日）

●大埔社區中心籃球場（至4月30日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月30日）

●中環愛丁堡廣場（至5月3日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月25日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

供該區須強檢人士或職員

●香港中文大學 校友會聯會張煊昌學校（4月23日）

●葵涌2號貨櫃碼頭閘口（4月23日至24日）

●油塘油麗邨雍麗樓地下（4月21至22日）

●屯門友愛邨愛暉樓3座對出空地（4月22至23日）

●沙田大會堂廣場（至4月24日）

●將軍澳坑口新寶城平台網球場（4月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月25日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月3日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月22日16:30）

11,718宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

209宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多14人出院出院（第6386、11380、11467、11526、11551、11569、11574、11590、11596、11598、11628、11648、11651、11675號個案），共11,315人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

149名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、3人嚴重（第6607、10358、11654號個案），其餘143人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至4月22日15:20）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（21日）新增6宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為廣東2宗，天津、上海、湖北、雲南各1宗。大陸累計確診90,547宗，死亡病例共4,636宗。台灣則新增4宗境外輸入個案，分別來自哈薩克、菲律賓及印尼，累計確診1,086宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月23日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.44億、死亡人數逾306萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,195萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57萬。印度確診人數超過1,593萬，死亡人數突破18.4萬。巴西確診人數突破1,412萬，死亡人數超過38.1萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

●日本經濟再生擔當大臣西村康稔透露，日本政府打算由本周日至5月11日在東京、大阪、京都和兵庫縣頒佈短而有力的緊急狀態令，下令關閉餐廳、酒吧和卡拉OK等賣酒地方，而大型體育賽事再不設觀眾。預料有關措施會在周五稍後通過。

●法國總理卡斯泰（Jean Castex）說，法國第三波疫情的高峰似乎已過，旅遊限制下月初將會放寬。他說，在過去10天，病毒傳播確實減少，因此限制法國人不得離開住所方圓10公里的規定，5月3日將取消。不過卡斯泰說，全國宵禁措施會暫時維持。

另外，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）說，所有由印度、巴西、智利、阿根廷和南非入境的旅客，本周六起要接受10天隔離。

●比利時衞生當司表示，他們從一批由巴黎入境的印度學生身上，驗出印度變種病毒。該20名護士學生，4月中和另外23名同學從巴黎戴高樂機場乘坐巴士抵達比利時，病毒檢測呈陽性，目前正在北部接受隔離。專家認為可能他們當中有超級傳播者，又或是在巴士上被其他乘客傳染。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,915,280 (570,147)

印度 15,930,965 (184,657)

巴⻄ 14,122,795 (381,687)

法國 5,469,629 (102,323)

俄羅斯 4,682,573 (105,328)

⼟⽿其 4,501,382 (37,329)

英國 4,413,832 (127,597)

意⼤利 3,920,945 (118,357)

⻄班牙 3,456,886 (77,496)

德國 3,238,127 (81,030)

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