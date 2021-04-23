廣播處長李百全擬再大舉整頓港台電視部。《蘋果》獲悉，李百全擬「開大技」，最快下月將「重整」電視部，主力負責時事節目的公共事務組成為重災區，《視點31》及《早辰。早晨》或將會停播。有港台中人斥，多名公共事務組資深員工將在下月離職，但管理層堅拒不願讓內部人員升遷，現卻藉人手不足，整頓該部組。

另外，港台今日出通告，再空降兩名在通訊辦負責內容規管的人員擔任港台「特別支援經理」；掌電視部的助理處長區麗雅則有傳長請病假，由教育電視出身的陳俊樂署任。 《蘋果》正向港台查詢。

多個港台消息向《蘋果》透露，李百全即將重整電視部的消息在內部已沸沸揚揚，但管理層暫時未有明確交代。有知情人士指，自李百全上任後，公共事務組不少高層管理層遞交辭職信，包括公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》資深監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山等，將於下月先後離職。管理層遂以公共事務組人手不足為由，打算減少公共事務組的節目，包括取消《視點31》及《早辰。早晨》。王牌節目《鏗鏘集》及《議事論事》料獲保留。

知情人士續指，預料「整頓後」，公共事務組將名存實亡，「只係得個名，實際上已經係冇咗」，例如有得留低的《鏗鏘集》，早前已被下令加入綜合節目組、文教組插手製作；《議事論事》亦面臨不少掣肘，「叫主持唔好加自己意見，只可以採訪人哋嘅意見，到訪問嗰陣又呢個唔得、嗰個唔得咁」。

斥李百全明顯針對公共事務組

知情人士指，內部已流傳整頓電視部的消息一段時間，但仍未清楚確實日期。他斥，李百全自上任以來，連番抽起節目，明顯是針對公共事務組，「根本係逼人走。到你逼咗人走，就話你唔夠人，PCA啲節目都好多喎，咪郁你囉」，形容公共事務組被李百全「㩒住嚟」。

另一港台中人表示，整頓後的公共事務組，預料只餘3個節目，除《鏗鏘集》和《議事論事》外，《城市論壇》料「有得留低」。至於傳出會被停播的《視點31》和《早辰。早晨》，則未清楚「大限」，但估計大整頓會是下月中開展，因屆時已遞信的公共事務組高層陸續離職。

拒升正內部員工 借人手不足整頓電視部

港台人士稱，管理層名義上以人手不足為由作為整頓電視部的藉口，但管理層一直拒絕內部的員工升職坐正，亦拒絕將其他部組的員工調去公共事務組頂替相關空缺。他批評李百全重整電視部，「流放晒佢哋最唔信任嘅PCA（公共事務組）人，唔需要再做時事相關節目」。至於整頓電視部後的公共事務組員工去向，港台中人指，仍是未知之數，但相信將來CAT.II員工會減少，亦擔心公共事務組會在被整頓後被其他組吞併，形容現時如抱着「末日心態」工作，「做得一日得一日囉」。

區麗雅傳長請病假至8月

另外，港台今再向員工發通告，掌管電視部的助理廣播處長區麗雅放假，由總監（電視）陳俊樂署理其職位。據了解，區是請病假。另港台消息人士指，區上周曾請了一星期病假，之後請假至8月，未知是請病假還是放大假，又說通告上未有如往常般，寫明陳署理職位的限期，做法不尋常，質疑區自李百全上任後同樣備受批評，有傳區想調回電台部，今次請長假未知是否想避過電視部被整頓。

至於陳俊樂，據了解，她是教育電視部出身，上周曾要求刪走《議事論事》主持開場白（tag），不滿該開場白談及虐兒案，表明《議事》只可做議會相關新聞；早前《議事》片頭被改，也疑為她的手筆。根據通告所寫，陳由本周三（21日）已開始署任，但港台至今日才發通告通知員工。

空降通訊辦人員擔任「特別支援經理」審查港台

通告亦透露，將新增兩個特別支援的新職位，本月26日起生效，分別由陳志輝及黃慧賢擔任經理和助理經理。翻查政府電話簿，二人均來自通訊辦，陳志輝為首席娛樂事務管理主任（內容規管），黃慧賢則為娛樂事務管理主任（內容規管）。

港台本周一曾發通告，宣佈前行政署長蔡潔如即日起出任「廣播處長顧問」（ Advisor to Director of Broadcasting）；商經局助理秘書長（通訊及創意產業）張恩慈所出任港台高級經理，也屬「特別支援」。有港台中人指，從陳、黃二人工作背景，相信二人將負責港台審查工作，料與蔡潔如及張恩慈組成「審查小組」，「直接guide處長工作。可能處長之前太雷厲風行，所以想將啲嘢行政化」。

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