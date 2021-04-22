很多人見到我的時候，都會問到如何減壓。其實壓力無處不在，在遠古時期我們祖先就已經有壓力，那時候的壓力是用於處理即時危險，例如打獵和面對猛獸。祖先們當時只有兩個選擇：戰鬥或逃跑（fight or flight），意思即是一係你就打贏隻老虎，一係你就盡快逃離，如果唔係你就會畀佢食咗。

人類身體及處理壓力的構造，就是主要用於協助我們面對危險時能夠保存生命，抵抗短暫而強烈的壓力和危險。但是二千年之後的今日，我們並不需要打獵。相反我們比我們的祖先少了運動，但大部份時間都坐在辦公室用電腦工作。當然我們壓力的源頭也大為改變，由從前面對獅子老虎變為現今社會常見的壓力源頭，例如子女學業、財政、婚姻、前途及辦公室政治等等，這些都是長期的壓力，而我們的身體當初的設計並不是特別精於處理長期的壓力，這就是問題所在。所以在現今社會裏學懂適當的減壓技巧就顯得更加有用。長期受壓令到身體荷爾蒙產生變化，例如令壓力荷爾蒙皮質醇增加，心臟血管疾病機會上升。

最簡單的抗壓招式下列各種：

做運動：如果身體情況許可，建議每天快速步行半小時，以增加安多芬和血清素的分泌。

妥善分配時間：我們大家一天都只有二十四小時可用，要學習優先處理事情，否則只會為自己製造困局。

培養正念：例如3分鐘呼吸空間、正念步行、正念伸展等等。

培養嗜好：這並不需要花太多的金錢。其中一樣就是可以去花墟行一個圈，欣賞各種各樣花朵的香味和形態，從而運用赤子之心和好奇心去看書增長對花朵的知識。久而久之就成為一個種花專家。

良好的社交：當然面對面跟好朋友聚會就最好，但如果因為疫情關係也可以選擇視像聚會。

下期再續。

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林煒 精神科專科醫生