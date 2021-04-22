【本報訊】去年先後有教師因製作工作紙引導學生討論言論自由問題及被指教授鴉片戰爭歷史時使用錯誤資料而遭教育局終身釘牌，同樣被投訴但立場親政府的另一名教師則只遭警告了事。網名「正義姐」的撐警特殊學校教師藍雪寶公開侮辱區議員及醫護人員，僅被教育局發出警告信寬大處理。

「正義姐」前年在facebook分享當選區議員陳梓維的資料，圖片上寫着「智障高票當選」，更寫道：「我同學生講，大家多條出路啦！」又以「曱甴」稱呼科大學生和分享標題為〈這班『醫護』叫禽獸！〉的評論文章。

轉載叫醫護「禽獸」文章

《蘋果》取得的教育局警告信副本顯示，藍雪寶涉及至少四項不恰當言論，包括前年2月3日分享網媒幫港出聲標題為〈這班『醫護』叫禽獸！〉的文章。當年11月26日，這名輕度智障兒童學校教師貼出載有當選區議員的陳梓維資料和「智障高票當選」字眼的圖片，並寫道：「我同學生講，大家多條出路啦！」翌日藍雪寶再重貼該圖片，並且加上「选（選）民白痴，高官低能，而家連区（區）議员而（都）智障……」的評論。

藍雪寶另一項不當言論，涉及分享一段「網友」提供的片段，指稱「科大美心食堂，曱甴不但霸着桌子，还（還）不让（讓）別的同学（學）吃饭（飯）」。

網上流傳藍雪寶短訊回應事件，表示想不到其言論會與「黑警死全家」（早前被處分教師言論）同級，又質疑教育局局長楊潤雄是否符合「愛國者治港」要求。

教育局發言人表示不會評論個別個案，僅稱局方十分重視教師的專業操守，每宗涉及教師失德或違法的個案，都會按照既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作出懲處。

發言人稱，如情況嚴重會考慮取消教師註冊，如未至取消註冊的程度，則會按個案的性質和嚴重性，發譴責信、警告信或勸喻信等，提醒教師必須秉持專業操守，再犯可能會被取消註冊。