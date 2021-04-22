【本報訊】港鐵宣佈批出北環綫首期興建古洞站工程的設計顧問合約予奧雅納工程顧問有限公司，以展開詳細規劃及設計工作。翻查資料，奧雅納過往為部份工務工程擔任顧問時傳出醜聞，包括高鐵2018年試營運時有列車在車廠出軌，港鐵調查指奧雅納低估列車駛入車廠維修軌道時產力的橫向壓力，導致承托軌道的工字鐵變形引發出軌。

曾計錯數致高鐵列車出軌

北環綫分兩期推展，首期興建古洞站，預計2023年動工，目標2027年竣工。古洞站主要功能是滿足古洞北新發展區運輸需求，便利區內居民使用鐵路，減少出行時間。顧問服務範圍包括就計劃制訂工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，及與政府部門及其他持份者聯絡。港鐵項目及工程拓展總監包立聲表示，批出此合約是北環綫項目重要一步，其他即將展開的工作包括地質勘探及現有設施勘測等。

奧雅納曾擔任多項本港基建工程顧問，包括港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段、深圳灣公路大橋等，但不時傳出醜聞。奧雅納2016年因涉盜用政府數據為發展商私樓項目作規劃申請，被發展局禁止入標顧問合約三個月；高鐵2018年試營運時列車出軌，被指是涉及設計路軌的奧雅納計錯數所致。

中學文憑試今日開考，港鐵會在考試舉行日子加強早上繁忙時段前的列車服務，便利考生前往試場。港鐵九條綫路包括觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫、東鐵綫、西鐵綫及屯馬綫一期等，今日起至下月20日期間的考試日，將分別提早於早上6時18分至6時56分起逐步加密班次。

車務控制中心會密切留意情況，因應實際需要調配後備列車。