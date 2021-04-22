【本報訊】本港傳媒在採訪及報道中經常會引用車牌查冊資料，中聯辦控制的《大公報》及《文匯報》也曾多次圖文並茂刊出目標車輛的車牌號碼及車主中英文姓名，有車主個人資料被報道後無辜受滋擾，但礙於擔心遭政府報復，不敢自行投訴。警方表示，今年2月拘捕了一名47歲姓黃男子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，據悉被捕者為《大公報》記者。

《大公報》去年8月16日報道〈大公報記者昨遭神秘私家車跟蹤〉，內文提到記者遭一輛白色私家車尾隨跟蹤，且拍攝其駕駛的採訪車，報道圖文並茂刊出該輛白色私家車車牌號碼、車主中英文姓名及車輛首次登記日期。《文匯報》前年6月13日報道反修例運動的新聞〈扮死火堵路 擋門癱港鐵〉，文中寫上「香港文匯報記者對有關汽車的車主進行起底，發現部份車主疑似是知名的牧師、教育機構董事等，也有人曾有滋事前科」，並提及其中一人全名。

包括車牌姓名住址

本報去年11月報道，一間註冊殯儀公司的負責人曹先生前年10月曾被《大公報》透過車牌查冊，於報道中公佈其公司靈車車牌資料，更將其相關個人資料、電話號碼及社交網站資料全數公開。

警方表示，因早前接獲市民投訴，有人在一篇文章中公開報道車主資料，新界北總區重案組2月11日在港島東區拘捕一名47歲姓黃男子，控罪指他去年8月透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統取得相關車主的個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。案件本月12日在東區裁判法院提堂，下月再聆訊。據悉被告為《大公報》記者。