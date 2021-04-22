【本報訊】《2020年入境（修訂）條例草案》下周三在立法會大會二讀，通過後將賦權入境處長禁止任何人出入境。多個民間團體促政府修訂草案明確規定權限，並訂明條例不會影響出入境自由，以免香港變成一座「鎖港條例」下的「大監獄」。

多個民間團體，包括支聯會、民陣、職工盟、白領同行工會、旅遊業革新總工會及香港保險仝人職工會等昨召開記者會，呼籲港人關注《入境條例》修訂，促政府正視大律師公會建議，向公眾交代有關條文的法律效力。團體指《基本法》賦予港人出入境自由，惟今次修訂條例訂明保安局長可賦權入境處長，指示包括飛機在內的運輸工具可或不可運載某乘客。

今起接力擺街站解說

換言之，《入境條例》修訂或賦權政府禁止任何人出入境，變相違反《基本法》保障的出入境自由。大律師公會曾指出，草案如同賦予入境處長不受限制的權力，政府無解釋處方如何使用、甚麼時候使用，以及為何需要有關權力，形容情況尤其令人不安。保安局回應爭議時僅重申條文只會針對入境人士而非出境人士，並拒絕修訂草案任何條文。

職工盟執委鄧建華指，保安局在修訂草案中拒絕清楚解釋權力，如同無限擴大入境處長權力。他憂慮在惡法下「會唔會有個好長嘅黑名單，香港人每一次出入境都受到監控，然後突然離唔到境？」若草案與保安局所稱只針對入境人士，「點解唔願意將條文寫清楚啲？」他不會相信局方說辭，認為條例將影響所有香港人。

支聯會鄒幸彤說，在中國以限制出入境打壓維權人士及律師早已是常用手段，坦言「唔希望香港都變成一座咁嘅監獄」。她指草案賦予處長的權力，政府是故意不將條文寫清楚，「唔肯寫唔包括香港人，咁大家明㗎喇」。

一眾民間團體要求政府應接納大律師公會意見，明確規定局長權限，並訂明不會影響港人出入境自由。團體促立法會暫緩下周三的二讀審議，並召開公聽會向市民解釋有關條文的法律效力。多個民間團體今日起至本周末將輪流接力擺街站，向港人解說有關問題，「與留下來的人一起守住公民社會的第一線」。