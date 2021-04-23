前年11月警方圍攻理大期間，兩名少年報稱不適由理大送院，其間涉向警員謊稱沒帶身份證，最終被揭發藏在鞋內。兩人被控有意圖而提供虛假資料及企圖誤導警務人員罪，其中15歲被告否認控罪今受審。警員供稱，被告在查問下承認將身份證藏在鞋內，以避免警方得悉其身份；警員承認未施警誡便查問，因上級下令防暴警只負責拘捕、不負責警誡，以節省調查時間並盡快返回前線。他又承認，撰寫警員記事冊時與同僚「夾過啲基本嘢」。

現年16歲的李姓被告，被指於前年11月21日，在救護車上向警員23583陳鈞賢（譯音）訛稱沒帶身份證。同案另一名被告鄭啟駿（18歲）早前已認罪，被判18個月感化令。

警員23552黃景華（譯音）供稱，當晚兩名被告報稱不適，在前立法會議員郭家麒陪同下離開理工大學，步向尖東救護站，其間鄭的步姿「拐吓拐吓」。黃與同袍陳鈞賢在救護車向兩人作初步調查，兩被告透露已在理大逗留數天，因沒進食而感到頭暈。鄭聲稱沒攜帶身份證，但願意在紙上寫下姓名、身份證號碼、地址等個人資料。

警稱被告右腳疊左腳 似有所隱瞞

惟黃發現，鄭躺在擔架床上時「右腳疊住左腳，好似要刻意隱瞞左腳」，遂要求他脫鞋檢查，並在其左腳鞋內發現一疊保鮮紙包裹的卡片，當中包括兩被告的身份證，以及鄭的個人卡片。

辯方質疑，為何黃的書面供詞沒提及鄭願意提供個人資料，找到有關身份證後也沒即時核對；黃解釋該些資料「純粹作為登記」，以便稍後確認身份。被問到鄭有否寫下真實姓名，黃回應稱「當然有啦」；並指搜出涉案保鮮紙包裹後，他「䁽吓眼睇過」內裡每張證件。

警員陳鈞賢則供稱，李在救護車上表示沒帶身份證，他遂追問「去咗邊呀？」對方回應稱「總之而家就冇」，但願意透露其中英文姓名、身份證號碼及出生日期，住址則不願透露。警方最終在鄭的鞋內找到兩名被告的身份證、學生證等，黃查看後，發現身份證上的個人資料，與被告所提供的資料脗合。

承認未施警誡便查問 解釋「只係觀察」毋須呈堂

查問下，李透露理大內有人教他們將涉及個人資料的卡片藏在鞋內，以便向警方隱瞞身份。李自言與鄭商量後，決定將卡片藏有鄭的鞋內，「咁警察咪拉我哋唔到囉」。陳稱當時已有合理基礎拘捕及警誡被告，但他並沒施行警誡；解釋稱當時上級下達指令，防暴警員只負責拘捕，其後交由其他小隊的警員負責警誡，以節省調查時間，盡快返回前線崗位。

陳在盤問下表示，他當時已知道被告未滿16歲，需要在成年人陪同下接受查問。辯方質疑，為何不先通知被告家長到場才作查問，陳解釋並重申，自己只負責拘捕、不負責調查，另有警員負責警誡，故他將被告帶到警署後便立即通知被告父親，並讓「警誡人員」接手調查。

辯方質疑「夾口供」 警：夾過時間呢啲基本嘢

辯方又質疑，根據守則，警員不適宜在深夜及清晨查問青少年犯。陳稱當時僅是「一問一答」，不需要撰寫書面調查報告，「呢啲（書面調查）先會做證據」，「佢需要啲適當休息，等精神狀態良好、身體適當時（接受查問），先做證據」，而他當時查問下的紀錄「只係我嘅觀察」。

辯方又指，陳、黃兩人的口供一模一樣，質疑是否「夾過」；陳承認「夾過時間呢啲基本嘢」，並一同「組織」兩被告提及將身份證藏在鞋內的說法，認為這是他們所表達的意思後，才記錄在紀事冊上。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC825/20】

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