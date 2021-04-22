【本報訊】去年5月科大學生周梓樂逝世半周年當晚，警方以防疫為名，在旺角街頭荷槍實彈驅趕市民，其間有人從高處擲蛋，大批市民駐足圍觀。部份圍觀市民被警方截停發告票，其中17歲學生及年輕廚師否認違反限聚令，昨於九龍城法院受審。兩人分別出庭自辯，稱因協助警方尋找擲物者及讓路予警方清場而站在現場，卻遭檢控。

稱讓路仍被票控

被告為陳姓學生（17歲）及廚師楊家榮（24歲），被指去年5月8日在旺角山東街，無合理辯解而參與被禁群組聚集。

有份截停二人的督察李偉航昨供稱，案發時有50人聚集，警方多次發出警告他們仍無動於衷、不肯散去。庭上播放片段顯示現場有市民大叫：「阿Sir你叫我哋呢邊行，你又封埋條路。」辯方指出，當日有雞蛋從高處擲下，多名警員用電筒向上照射，不能排除現場有人駐足向上觀察，不知不覺間聚在一起。李表示不同意。

案件表證成立，陳自辯指當日見有東西從高空掉到路上，故跟隨警察電筒向上望，欲協助尋找擲物的人；楊則供稱，當晚於旺角購物後，回家途經現場便遇上警員推進，他即時站在行人路並讓路予警方清場，但隨即被截停票控。裁判官押後至下月25日裁決。

案件編號：KCFS500014、500018/20