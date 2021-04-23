特首林鄭月娥力推限聚令，其擔任總領袖的香港童軍總會早前卻被踢爆屢次舉行數十至百人宴會，當中更有九龍城民政事務專員蔡敏君以個人身份出席。有童軍總會屬會的助理總監決定請辭明志，他早前曾多次撰文指出童軍應以身作則重視誠信，促請總會高層反省。

香港童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）黃偉俊昨晚（22日）在facebook撰文宣佈辭任，他指出童軍規律之第一點是誠信問題。童軍高層涉違反限聚令事件後，很多人都感到失望、詫異、甚至憤怒，因疫情下前線按政府規限處理實體活動都收到總會形同譴責的「提醒」，不少領袖疫下花額外精力準備網上訓練班和集會、減少不必要活動，「但是，原來鬆綁是非常容易」。

直指高層焦點放在「捉鬼」鬧後生怪傳媒上

黃偉俊表示，身為總監參與不同政策制定，更應以身作則，盡力實踐童軍誓詞及規律；當機構有偏差時，要負上共同責任，同時更應盡力建言。

他指，惟「人微言輕」，或許因「膊頭顏色」、「間線」、「公仔」、人脈有別，向不同人反映聲音都未受到政策制定團隊考慮，「他們的焦點，或許仍放在『捉鬼』、『鬧後生』、怪責傳媒上」，作為領袖應以身教讓成員了解正確的價值觀，他認為自己最後的責任就是辭去總監一職捍衞童軍理念，以示對總會未能持守規律不滿，「四個字『恥與為伍』」。

他又向身邊童軍領袖及成員寄語，面對未來香港和總會經歷變化動盪，會有不少新思維衝擊既有原則，「在困難去歷練我們的價值觀、精神；最重要，找到相同理念的人一齊走下去」。黃偉俊去年1月1日獲香港童軍總會委任，任期原至2023年4月30日，童軍網頁暫未更新其請辭。

曾撰文指總會疫情間沒支援前線領袖

黃偉俊在童軍總會高層被踢爆舉行百人宴時曾撰文指，疫情期間，總會缺乏支援，例如提倡網上集會，但未能向Zoom、Google等平台爭取不限時權限，亦無支援網上集會內容統籌，只靠個別領袖、地域自救互相分享。

他又披露去年疫情放緩時，有領袖安排成員遠足，分批4人4人間隔，及後共同拍了一張相並在社交平台發佈，旋即在高層包括是次事件人物中傳閱，「大大（聲）指出增加傳染風險、違反限聚令、有損童軍名聲之云云」，回首不禁覺得童軍規律是笑話，前線盡心盡力維繫成員，「總會政策不但幫不到忙，甚至是倒米」，批評搞結業禮重要，為何領袖花心機籌辦活動「維繫青少年成員就不必要？」促高層自省。

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