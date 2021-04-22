【本報訊】警方前年11月12日在中文大學二號橋與示威者展開攻防戰，四名大專生事後被控參與暴動、蒙面等三罪，案件昨續審。當日小隊指揮官在辯方盤問下同意，在場人士可能是救護員、調解人士或社工等；拘捕首被告的防暴警員則供稱，追捕示威者時看見被告在眼前跑過，隨即將他制服。

小隊指揮官、高級督察鍾家平昨接受辯方盤問，他稱示威者推進期間，除前線示威者外，示威者防線後方亦有人攻擊警察。辯方問鍾，身處示威者防線後方的人是否非全部參與非法集結或暴動。法官李慶年聞言質疑問題毫無意義，指辯方也不爭議發生暴動，又指出「啲人會浮動，唔係定格」，認為辯方忽略片段顯示的客觀情況。辯方遂改問鍾，在場人士會否有些是因其他目的而出現，例如救傷員、調解人士或紓緩在場人士情緒的社工？鍾表示均有可能。

警制服被告「拖行少少」

警員19545蔡樂燊作供指，追捕示威者期間，看見首被告陳起行（22歲）在他前方打橫跑過，裝束和其他示威者相似。蔡相信首被告是示威者之一，於是制服他。首被告一度成功掙脫蔡並逃跑，未幾再遭其他警員按在地上。蔡為保安全，將首被告帶往校園內的環迴東路，「拖行少少」，再替他鎖上膠手銬並帶上警車。

蔡在辯方盤問下同意，當天發射逾百枚催淚彈，亦同意宣佈拘捕首被告後對方雙膝及右前臂擦傷和紅腫，但不肯定是否因被制服時「爬行」造成。蔡稱不肯定首被告遭制服時激烈反抗並嘗試逃走，是否因遭撞到手腳抑或自然反應所致。被問是否知悉首被告為中大學生，蔡指他帶被告上警車期間獲被告告知，惟沒提住在中大。聆訊今續。

案件編號：DCCC362/20