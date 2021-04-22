《鏗鏘集》編導蔡玉玲於去年11月，因使用車牌查冊報道被捕，引起全城嘩然，中共喉舌《大公報》、《文匯報》更被翻出在報道中刊出車主大量個人資料，但卻未有同樣被警方「執法」。事隔多個月，警方回覆《蘋果》時證實，於今年2月11日拘捕一名47歲黃姓男子，他涉嫌透過車牌查冊取得車主個人資料後，在一篇文章中公開報道相關資料，案件已於本月12日於東區裁判法院提堂。據指，該名男子為《大公報》記者。

一名《大公報》記者因車牌查冊被捕。警方指出，早前接獲市民投訴，指有人在一篇文章中公開報道車主相關資料，經調查後，新界北總區重案組於今年2月11日，在港島東區拘捕一名47歲姓黃男子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

警方指，被捕男子涉嫌於去年8月，透過運輸署網上「車輛登記細節證明書」系統、即車牌查冊，取得相關車主的個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼，並將資料用於「不符合聲明所指的用途」，涉嫌違反「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

翻查資料，蔡玉玲於去年11月被捕後，隨即有網民搜刮《大公報》及《文匯報》報道，指兩間黨媒均有以車牌查冊報道，更刊出大量車主資料。其中一篇涉及《大公報》聲稱其記者遭神秘私家車跟蹤，並以圖文並茂形式，公開有關車輛的車牌、首次登記日期，及車主中英文全名。

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