教育局助理教育主任去年6月戴著金色長假髮及塞入胸墊，在維園泳池進出女更衣室，打扮引起救生員注意。涉案教育主任被控一項遊蕩導致他人擔心罪，經審訊後，暫委裁判官袁焌碩今裁決指，被告行為十分可疑，惟控方未能證明有人因而擔心自身安全利益，裁定被告技術性脫罪。控方隨即以破壞社會安寧為由，要求裁判官運用權力下令被告簽保守行為，但遭拒絕。

被告謝德偉（38歲），被控於2020年6月19日，在維多利亞公園游泳池女更衣室內遊蕩，導致泳池經理王祖妍合理地擔心安全和利益。同意案情顯示，被告當天被捕時，頭上戴有長假髮、身穿米色連身裙、戴有胸罩、穿有橙色及綠色兩條女裝內褲，黑長筒襪褲及深藍色女裝鞋，背囊及手持的環保袋內裝有大量女性衣物。

沒證據顯示事主擔心自身利益 亦沒其他泳客受影響

泳池經理王祖妍於聆訊時供稱，當日接報指有男士進入女更衣室，搜查10分鐘後見被告換上女裝由廁格內走出，直覺對方是男性。她擔心其他女泳客安全，於是尾隨被告。被告並無在更衣室停留，隨即離開，整個過程不到一分鐘，其間沒有經過女泳客，也沒有女泳客進入更衣室。被告表現正常，無鬼鬼祟祟，惟王心情忐忑，不知對方會否逃跑或襲擊她。

暫委裁判官袁焌碩接納控方證人證供，指他們作供簡單直接，沒有誇張失實。惟控罪中的遊蕩行為本身不犯法，控方必須證明其他人因被告行為，而合理地擔心本身的安全利益。袁官指出，王擔心其他泳客會否被偷拍，擔心泳客的私隱問題，但被告並無相關舉動，沒有泳客受影響。此外，無證據顯示王擔心自身利益，控方未能證明有人因而擔心自身安全利益，因此裁定罪名不成立。

控方表示，辯方早前引述的臨床心理學家專家報告透露被告有易服癖，而被告進入女更衣室具實際風險，要求裁判官引用終院案例運用酌情權頒令被告簽保守行為。惟辯方指，被告經歷該次震撼經驗已獲深刻教訓，意識到事件的嚴重性，已定期尋求心理輔導，重犯機會低。裁判官最終拒絕控方申請。

【案件編號：ESCC2716/20】

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