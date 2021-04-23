在港台《鏗鏘集──7.21誰主真相》中追查白衣人事件而進行車牌查冊的編導蔡玉玲，昨日被裁定虛報查冊用途罪成，罰款6,000元。行政會議成員湯家驊今早在港台節目為裁決護航，指查冊限制已成為法例，所有人都應該尊重，傳媒亦沒有特權，隨便高呼「新聞自由已死」、「最黑暗一日」，對解決問題完全沒有幫助。記協主席楊健興指，對判決很傷心，相信媒體在此不明朗情況下，會減少進行車牌查冊。

記協主席楊健興在港台節目形容，業界對判決很傷心，心情沉重，指查冊是媒體很平常的做法，質疑法庭沒有指出蔡取得資料後做了何事而侵犯私隱。他又說，業界都認為這宗採訪是教材式採訪，但反而成為香港史上首宗因查冊而被定罪的個案，令不少記者身同感受和帶來很大衝擊，質疑為何記者鍥而不捨、做足每個細節，但在此法律制度下，都會被拘捕和定罪。他指，過去不少媒體都有進行查冊，可能都有責任，記者隨時會被控告，是一個很沉重的心理包袱。他說，蔡玉玲被拘捕後，不少媒體已很小心評估，相信在此不明朗情況下，會減少車牌查冊。

對於裁判官指出傳媒可向運輸署提出申請，楊健興指，說法聽起來有道理，但運輸署亦可以反指沒有此用途而拒絕申請，認為如沒有清楚交代是否接受以採訪作為查冊的原因，便永遠有風險，制度亦不應該是由政府給予酌情權。他指，《私隱條例》很清楚表明新聞活動要作另類處理、可獲豁免，而早前選民登記冊司法覆核案中，上訴庭的裁決亦指名媒體可以查閱登記冊，肯定了新聞用途，質疑為何車牌或其他查冊都沒有清楚講明新聞用途是其中一個選項，過去應該沒有問題，但現在「此路不通」。他又指，記協早前已致函運輸署有關查冊的事宜，但沒有收到署方正式回覆。

倡允傳媒以機構本身或編輯名義申請查冊

行政會議成員湯家驊在同一節目指，有關查冊的爭拗已存在相當時間，5、6年前政府修例限制公開查冊，當時他作為立法會議員亦曾嘗試游說政府給予傳媒豁免，「必須言明，當呢個政策成為法律嘅時候，大家都要尊重，傳媒係冇特權，唔可以因為我係傳媒，或者因為我嘅工作，就唔需要尊重，呢個說法喺一個法治城市裏面係說不通」。

他指，經歷「2019年騷亂事件」，任何人似乎都可以成為記者，要政府再改變政策是相當困難。他解釋，運輸署無辦法印證申請是否合理、合法，符合新聞工作用途，要找一個平衡點，建議政府讓傳媒以機構本身或編輯的名義申請，以打擊濫用問題，認為隨便因為案件而高呼「新聞自由已死」、「最黑暗一日」，對解決問題完全沒有幫助。

湯指，法庭只可以根據案情裁決，因此案中沒有處理到運輸署限制是否合理的問題，即使處理後都沒有法律效力，而《私隱條例》所講的豁免，不涵蓋所有其他法律，該條例本身只針對私隱收集者的責任，如要將條文涵蓋其他法律，需要修改其他法律。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）