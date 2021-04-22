【本報訊】旅遊氣泡計劃再遇阻滯。港府和新加坡原訂昨日公佈旅遊氣泡細節，惟彭博引述知情人士指出，新加坡疫情有再爆發迹象，因此臨時叫停計劃。消息人士強調，旅遊氣泡只是押後至下周初公佈詳情，不會取消計劃，兩地氣泡將下月開始，初期航班數目及旅客數目與上次決定時相若。另有消息指啟動日期會延至下月26日。

新加坡交通部發言人指，兩地一直就旅遊氣泡緊密聯繫，暫無一個確實日子公佈何時重啟，但一旦準備好會立即公佈，「希望盡快（hopefully very soon）」。

料本地遊下月8日復團

商務及經濟發展局則回覆指，兩地政府一直就重啟旅遊氣泡積極討論，有關討論已達至成熟階段，政府會盡快公佈詳情。

消息人士指延遲公佈計劃是新加坡方面提出，兩地氣泡於下月開始，初期航班數目及旅客數目與上次決定時相若。《南華早報》指旅遊氣泡啟動日期將由下月19日延至26日。

彭博報道指，新加坡政府原定放寬香港旅客的隔離檢測安排，入境後只須在家中隔離7天便可，但因當地疫情有再爆發迹象，昨再有11名居於Westlite Woodlands宿舍的外勞確診，連同較早前有10人感染，恐再出現外勞群組染疫。新加坡《海峽時報》也報道，當局正考慮將數百名外勞送往隔離中心。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，自上次旅遊氣泡起動失敗後，兩地政府對重新啟動都較審慎，要視乎兩地疫情控制情況，他認為旅遊氣泡很快就會起動。

至於本地遊方面，姚估計當局下周二的行政會議中就放寬本地遊及相對全面的限聚令安排作出決定，惟業界需時安排，5月1日恢復本地遊機會不大，預料最快5月8、9日方可復團。