再有市民接種疫苗後現嚴重不良反應，消息指瑪麗醫院一名醫生接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗後兩日暈倒送院，隨後證實腦出血，現情況嚴重，當局至今未有主動公佈。

醫管局今日（23日）在疫情記者會上確認，瑪麗醫院一名員工，本月16日昏迷後被送往律敦治醫院急症室，隨後被轉送至瑪麗醫院，初步診斷為腦部出血，目前情況嚴重。員工曾於本月14日接種BioNTech疫苗。會上記者曾詢問該名員工是否醫生，醫管局總行政經理庾慧玲並無直接回應，僅指已向衛生署呈報。

初步診斷為腦部出血

庾慧玲在記者會上指，該名員工本月14日曾接種BioNTech疫苗，16日昏迷後被送往律敦治醫院急症室，隨後被轉送至瑪麗醫院，初步診斷為腦部出血，目前情況嚴重。醫院已按既定機制向衞生署呈報個案，院方會繼續為該名員工提供適切治療。被問到員工是哪科的醫生或有否慢性病，庾慧玲指沒有相關資料。

衞生署回覆傳媒查詢時指，本月17日接獲醫管局報告相關的個案，指一名58歲男子被發現在家中暈倒後，被送往律敦治醫院急症室治療，發現有腦出血的情況，隨即轉往瑪麗醫院作進一步治療。他曾於本月14日在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種BioNTech疫苗。

事隔6日無公佈 張竹君：詳細我冇資料

記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問到，為何事隔6日仍未主動通報該宗接種疫苗後嚴重事故，張僅稱「關於疫苗副作用嗰啲詳細我冇資料」。庾慧玲又指，現時已有1.6萬名醫護接種第一劑疫苗。

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