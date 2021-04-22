【本報訊】目前傳媒查閱車主登記資料並無報道新聞的選項，法官昨建議記者應「去信運輸署」索取資料。有偵查記者批評判決缺乏理據且脫離現實，「完全冇考慮過新聞自由會受嚴重打擊」。不同傳媒最近均曾以傳媒身份向相關部門申請查閱個人資料，卻未獲受理。

法官認為，蔡玉玲可嘗試去信運輸署申請查閱資料，擅長偵查報道的網媒立場新聞記者陳信熙批評法庭此說法脫離現實，他便曾書面去信運輸署查閱車牌，其後運輸署回信只夾附網上申請查閱系統的表格，與蔡玉玲申請時使用的表格無異，「個官有冇理解過現實上係做唔做到？」

立場新聞報道，記者去年底向運輸署申請查閱車輛登記資料，聲明用作新聞報道，職員三度拒解釋填表方法。記者其後填寫「新聞」作為查冊用途，嘗試再次調查接載白衣人的車主，署方最終拒絕受理。

港收緊個人公司查冊制度

除了車牌查冊，其他個人及公司資料的查冊制度也大幅收緊。入境處前年10月改變「香港結婚紀錄」及「出生登記紀錄」的查冊安排，任何人若申請查閱他人的出生或結婚紀錄，需獲當事人授權。雖然入境處聲稱尊重新聞自由，傳媒可以涉及公眾利益為由申請，惟《蘋果》去年7月實測，在表格上如實填上「新聞活動」遭拒，入境處表明不信納記者查冊目的與婚姻紀錄設立目的相符，亦無提供解釋。

公司註冊處管有本港註冊公司文件，以往公眾可查閱公司的登記文件，然而港府今年初以保護私隱為由，向立法會提交文件建議收緊查冊安排，包括容許公司董事及秘書拒絕公眾查閱其完整身份證號碼及通常住址，長遠而言，有關人士更可要求公司註冊收起過往已登記的公司文件。

相比之下，不少國家的查冊安排都較香港寬鬆，新西蘭的公司註冊資料，公眾可免費透過網上系統查閱，包括註冊地址、董事和股東姓名及住址。即使內地的公司註冊資料也可透過「天眼查」或「企查查」查閱，註冊賬戶後可查看公司董事、股權分佈等資料。