「我鍾意佢成熟，成日同我傾心事。」Jacky認識中醫妹Heidi隔天，便約見中醫，付萬多元中藥費的他，即使其後知道被當水魚，仍不願觸破情緣泡沫，坦言「我唔想失去個女性朋友呀。」其實立心劏客的中醫妹、中醫仔攻心為上，為防事主冷靜期退款，會繼續扮演乖女、暖男，當一切成定局後便變臉。有事主坦言，被騙去信任才是最大傷害，現已不敢於網上結識異性。

Jacky憶述，「我唔想佢難做，咪簽咗萬幾蚊睇中醫囉。」他起初不認為Heidi利用他，因簽卡付款後數天，對方仍提醒他依時服藥覆診，「感覺佢真係好關心我」。

當得悉記者放蛇，他反而擔心「係咪篤爆咗？佢覆message慢咗好多，同以前好唔同。」更稱當時仍希望自己是例外。

「中醫仔」隔空陪女事主食藥

有女事主也因對方溫柔攻勢而入局，劉小姐結識中醫仔Sam不久，對方便跟她盡情傾訴，包括父母離異、曾遭欺凌等，又交代行蹤，「感覺係一個好真嘅人，會講好多自己嘢畀我聽。」最攻心是對方竟「會問我有冇M痛、頭痛嗰啲。」

數天後，Sam成功𠱁劉女見中醫，劉終花13,800元預繳中醫藥費，二人離開時Sam又出招稱「買個杯畀我飲藥。」三天冷靜期內，Sam仍暖男上身交足戲，每日準時問她「食藥未？」又傳中藥相給劉，稱自己正「隔空」陪她服藥。

對被Sam所騙，劉稱「覺得係呃咗信任，感情又未到嘅。」直言日後不再使用交友App，「覺得（騙案）防不勝防」。