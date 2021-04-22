【查冊有罪】

【本報訊】辯方為蔡玉玲抗辯時力陳控罪三大元素無一成立，惟不獲裁判官接納。法庭裁定為保障車主，防止濫用私隱，運輸署長有權審視查冊用途是否與交通及運輸有關，且要查冊者自身與目標車輛有關。本案中，蔡不是進行涉及本案車輛的運輸事宜，亦不是與該車發生意外需提告，她為採訪報道查冊，調查的事件或罪行也跟交通運輸無關，無論是否出於良好動機，都構成明知而虛報用途。

蔡玉玲被控明知而作出要項上虛假的陳述，「要項」定義是有可能影響當局做決定的陳述。辯方認為法例規定運輸署長收取查冊費用後，不論申請目的，都必須提供車輛登記資料予查冊者。主任裁判官徐綺薇則採納控方說法，車輛登記冊原意是讓公眾基於「與交通或運輸有關」的目的查冊，例如交通意外索償、移除無人看管的阻路車輛，立法意圖不可能是容許公眾濫用資料。

徐官續指若公眾只要支付45元就可隨意索取車主敏感個人資料，必然嚴重影響私隱，查冊者目的有可能是向車主作出不法行為，例如尋仇或滋擾。署方要保障車主，有權要求查冊者述明用途，確保資料用得其所。

運輸署網上查冊程式要求填報用途，三個選項包括進行法律程序、買賣車輛、其他有關交通或運輸的事宜。蔡玉玲申報第三個用途。徐官指用途無疑是署方考慮的關鍵事項，若不填報則無法進入下一步驟。

至於蔡玉玲是否虛報，辯方指蔡是調查懷疑運送襲擊者與武器的車輛，明顯與交通運輸有關。但徐官採用了較狹窄詮釋，指署方不是針對車輛曾作何用途，而是要求交代查冊用途，要跟查冊者自身有關，例如查冊者有買賣或法律程序與目標車輛有關。蔡玉玲索取資料是作採訪和報道，採訪報道本身不是與交通運輸有關，屬於虛假。

徐官提到，被告是否有良好動機並不重要，就算署方提供的用途選項有限或不符合需要，被告也不可作虛假陳述。徐官更認為，查冊者可考慮用其他途徑索取資料，例如另向署方作書面申請。判詞則未有詳加說明，倘用查冊制度以外形式向署方索取資料，是否毋須受限於交通運輸用途限制。

兩罪共罰款6,000元

關於蔡是否「明知」犯案，辯方指「有關交通及運輸的事宜」相當籠統，不同人有不同理解不足為奇，終院在爭議「朋友」定義的「代客探監」案例中說，就算法庭認為有客觀定義，也未必能肯定被告人理解相同。

不過，徐官指案例背景有別於本案，而「朋友」用法太廣泛，不能與「有關交通運輸」一語比較；指蔡玉玲清楚知道自己為了查找車主和採訪報道而查冊，用途與涉案車輛本身事宜完全無關，即使考慮蔡調查的事件和思疑罪行，也跟交通運輸無關。

判刑方面，裁判官指蔡查冊無疑是用於採訪報道社會關注的事件，但仍須按照運輸署規定的用途，以正當方式獲取資料。鑑於犯案背景和無證據顯示車主受實際影響，每項罪名罰款3,000元，合共6,000元。