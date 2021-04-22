【本報訊】去年2月市民「和你Lunch」紀念元朗7.21事件七個月，一名西九文化區舞台設計實習生在附近非示威位置遭截查，搜出17吋長電筒。舞台工早前就管有攻擊性武器控罪受審，辯稱電筒為舞台工作所需。案件昨裁決，裁判官指警員看見有人揮動美國國旗後一小時始看見被告，因懷疑被告有份揮旗而截查，質疑警員截查決定武斷及「基礎何在」；控方舉證亦反駁不到被告因工帶電筒的說法，裁定罪名不成立。

被告江祈璋（26歲）被控去年2月21日在九龍灣MegaBox商場外管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具。他昨散庭後表示鬆一口氣，形容警方濫捕，「本身唔喺衝突現場，根本唔應該隨便搜身」。他鼓勵在囚手足「頂住，會還公義畀你哋」。

裁判官屈麗雯昨指，警員19751陳偉倫（譯音）雖然作供誠實，但截查被告的情況武斷。陳供稱當日下午12時45分看見七名黑衣人同行，當中有人揮動美國國旗，他認不到各人容貌，但在一小時後遇見被告在內的七人同行，認為是同一班人，於是截查。屈官指，當時被告身穿藍色上衣而非黑衣，被告亦自稱下午1時才到場，控方證供無法證明被告就是早前的七人之一。

屈官續指，控方沒有舉證指被告參與「和你Lunch」集會；即使被告有參加，按警員證供當日集會氣氛亦屬和平，集會人士依照交通燈號指示，警方只需採取人流管制措施。惟屈官認為，被告在公餘時間身藏電筒，現身在集會現場附近，舉動自招嫌疑。

控方無安排專家檢驗電筒

至於涉案電筒，被告在警誡下稱「我係做舞台設計，支電筒係我舞台照明用」，但陳姓警員即場檢查時發現電線斷掉，電筒未能亮着，因懷疑被告非為照明而作出拘捕。屈官認為，被告稱電筒仍能發出微弱光線、只不過在戶外日光下難以看見的說法，並非完全不合理；而電筒內有電池及仍有一條電線完好無缺，電筒亦未經專家檢驗，控方未能反駁被告辯解。

律政司將本案主控工作外聘予曾在其他審訊激昂撐警、被揭在facebook發表大量「藍絲」偏頗言論的大律師陳文慧處理。陳在盤問本案舞台工時，質疑被告稱集會與網上聯署邀請美國專家來港協助抗疫，說法純屬虛構，反問：「點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢，全世界！佢好叻咩？」

案件編號：KTCC1443/20