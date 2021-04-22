「醫生，我情況有沒有好轉？」

「請放心，治療後每天也在改善，你雙腿原本是3，現在已進步至4＋。」

「甚麼是3、4＋？」

「（清一清喉嚨）我們評估病人會用專業客觀的準則，比方說，評估肌肉力度便有MRC（Medical Research Council）量表，將肌力強度分成0至5六個等級，0級是完全癱瘓，1級代表些微但不引起關節活動的肌肉收縮，2級代表只可作水平動作但未能抗衡重力，3級是可以克服重力但無法對抗阻力，4級是只能抵抗一定的阻力，5級表示已可對抗醫生施以的全部阻力，換言之即是正常。MRC量表以統一及客觀的指標評估肌力，讓任何一位同袍也能清楚患者的進度。」

「（心心眼）醫生果然專業！你剛才說4＋，那個『＋』又代表甚麼？」

「我們會用『＋』或『－』來補充量表，使其可以更精細，譬如4－是僅能對抗微弱的阻力，4＋代表稍差於正常的力度，5－是幾近不能察覺的肌力下降。」

「（收回心心眼）稍一細分下去，便出現主觀元素了。」

「我們還有更犀利的心臟雜音（Murmur）聽診1至6級制，2級和3級分別為模糊及清楚的雜音，比3級響亮及觸手也能感覺震顫的是4級，5、6級比4級更強，稍微以聽診器觸及胸部已能聽見的是5級，巨大得隔空或不用聽診器也能察覺便是6級，厲害吧！」

「那麼1級呢？」

「1級代表需要極度集中精神才能聽到的極微弱雜音。」

「哈哈，即是存在與否也成疑。我有痛症問題，醫生在這方面會用甚麼評估準則？」

「通常是視覺類比量表（Visual analogue scale），那基本上是條10厘米的橫線，左端代表完全沒有痛楚，右端是無法忍受的超級極度痛楚，患者會根據自身感覺在線上選定一點以表示痛楚的程度，醫生便能憑該點的位置和變化來評估痛症的嚴重性及治療成效。」

「即是靠感覺斷估，都好唔客觀啫。」

「醫生是人，患者是人，只要涉及人，便難免有這個局限性，那也是醫學的特質。」

麥煒和 腦神經科專科醫生