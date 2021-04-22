香港疫情近日似乎已受控，外界開始關心何時經濟活動會逐步恢復正常，特首林鄭月娥日前接受中視訪問預告，最壞的時間已過，相信今年經濟增長有3%至5%，而昨公佈失業率也由高位下調至6.8%，不過有工會中人認為，不能對前景太樂觀，事關疫情何時全面過去仍是未知數，而他們接觸到的個案，飲食零售等服務業失業仍嚴重，年輕人仍難找到長工，他直言不敢說最壞時間是否真的已過去。

該工會中人指，林鄭稱今年經濟增長有3%至5%，但財政司長陳茂波2月公佈預算案中，去年全年經濟增長為負6.1%，今年出現增長只因去年基數低，而且即使今年有5%經濟增長，「其實都未追返去年負增長6.1%」。他同意最近一、兩個月市道有好轉，但今年只是過了四個月，「冇人知疫情係咪已受控、未來大半唔會再出現收緊防疫措呢啲情況」，所以他不敢對前景太樂觀。

零售酒店業失業率仍高企

另一工會中人則說，失業率雖已由歷史高位下調，但零售、餐飲、酒店等行業失業率仍高企，「因為好多舖關咗之後冇再開新舖，原有舖裁咗員，即使近排生意好轉，亦唔係好多僱主立即請人，其實仲係好多人失緊業」，他又指收到一些個案，僱主裁員後、即使生意轉好也不增聘人手，「結果一個人做幾個人嘢，人工唔會加，但見市道咁又點敢辭工？」他也收到不少去年畢業年輕人，至今也未找到工作的個案，「即使有工做，都係低薪或臨時合約工，唔少後生仔都仲係搵唔到長工」，他直言即使疫情不反彈，失業問題中短期內也未必可解決，「可能一段時間內失業率唔會去返4%或以下，政府唔好以為可以單靠經濟增長好轉，乜都唔做就可以自然解決失業問題。」

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季陶