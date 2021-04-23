女律師前年9月乘的士前往旺角警署，臨抵達時在花墟附近遇上警方因應示威活動封路，她下車後拒付車費，其後涉嫌襲警及阻差辦公被捕。聲稱被襲的警員今出庭供稱，女律師被帶上警車後用腳𨅝他肚腩，令他跌出車外。女律師自行抗辯，自言只有1.5米高，身型嬌小，不可能將1.8米高、70公斤重的警員𨅝出車外。

女被告陳綺玲（56歲）被控前年9月3日在太子道西與園藝街交界，襲擊及故意阻撓警員鄭則安執行職務。

警員鄭則安今供稱，當晚在太子道西西行線與同袍封路，其間遇上涉案的士，的士司機下車了解情況，惟被告卻步出車外，未付車資便向旺角警署方向走去。鄭指，當時同袍擋住被告去路，並三度作出警告，要求她出示身份證，但不獲理會。

警不同意被告身型嬌小

被告其後倒臥在地，身體不斷扭動，並高喊：「警察打人呀！強姦呀！非禮呀！救命呀！」鄭於是協助同袍將她帶上警車，他在車上嘗試呼籲她冷靜：「呢度唔會有人強姦你㗎。」被告此時用右腳𨅝他的肚腩，鄭失去平衡後跌出左邊車門，肩膊撞到行人路的欄杆。多名警員最後合力制服被告，並為她上手銬。

被告盤問鄭時質疑：「一位1.8米高嘅受訓警員，俾一位1.5米高嘅女士𨅝出車外，你會唔會覺得好肉酸？」暫委裁判官提醒被告可直接向證人指出案情，不要表達個人意見。

被告修正問題後，鄭表示不同意她身型嬌小，亦不同意有關情況不可能發生。案件下午繼續。

【案件編號：WKCC626/20】

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