疫情下美容院被數度勒令停業，疑有推銷集團伺機擴展掠水業務殺入中醫界！有「中醫妹」經交友App釣客，噓寒問暖故作曖昧，目的為𠱁客購買中醫療程，即使事主無病無痛，仍被游說幫襯逾萬元、長達一年的中醫療程，有事主指「美容院呃人就聽過，估唔到中醫都呃人。」中醫妹更會推銷其他過萬元的教育課程。記者放蛇約見「中醫妹」，直擊𠱁客過程，她們揚言「集團有中醫、西醫、醫學針劑、養生療程，乜都有」，十分落力。

近半年交友App湧現一堆「中醫妹」、「中醫仔」搵食，令不少男女成為獵物，當中不少被𠱁落叠，預繳購買昂貴中醫療程，同類以交友App撈客推銷手法，過去常用於美容或健身療程。Jacky去年12月經交友App結識女網友，數天後對方帶他到旺角一教育中心推銷投資課程，眼見他無興趣，對方便介紹另一職員Heidi給他，自此Heidi日夜關懷他的健康，不久更帶Jacky看中醫。

業務範圍廣 受害人易落叠

「醫師叫我兩星期覆診一次。」Jacky憶述診症後，對方落力游說幫襯「調理身體機能」療程，「話免診金，半年要萬零蚊。」他稱是學生無力支付，對方稱可分期付款，最終他簽卡付款。

「冇病冇痛要睇半年，仲要成萬蚊。」Jacky服中藥粉一個多月後，質疑Heidi為賺佣金帶他看中醫，「美容院呃人就聽過，估唔到中醫都呃人。」最終他無力還卡數，要家人還債。

記者其後聯絡到Heidi，她自稱在一間市場推廣公司工作，甫見面她即介紹集團服務，又指公司正籌劃上市，「集團有中醫、西醫、醫學針劑、養生療程，乜都有。」更自爆介紹報讀課程或看中醫，可收100至1,000元不等。

其間記者透露有意調理身體，她即力銷一名姓甄中醫，「有朋友濕疹嚴重到流晒膿、血水，差唔多要切腳趾，最後睇甄醫師，𠵱家結焦。」又指甄不做街客，若非有人介紹很難預約，「要收500蚊按金，填我名就收300蚊，睇完醫生只收藥費，按金會全數退。」即使不看中醫，Heidi亦稱可介紹進修課程。

大專生Alex亦經交友App認識中醫妹Aki，被推銷課程及中醫療程，指對方「扮friend關心我，帶我睇中醫。」二人約見中醫，惟中心候診房間「坐爆」，「有成十幾pair人」，最後因預約爆滿才逃過一劫。

不過此前Alex已被推銷報讀投資移民課程，他稱Aki帶他到教育中心，當得知Alex無錢，即指可付一半學費9,500元，甚至可帶他去申請信用卡，Alex最終付款，其後他要求退款反被追收數百元手續費。

大律師：串謀詐騙最高判監14年

少女Diana被網名Hally的「中醫仔」誘看中醫，她指中醫僅作不足五分鐘的簡單問診，應診後職員向她展示中醫療程價目表，收費由1,300元起，建議她買為期一年逾20,000元療程，更指「日日食先有效」。Hally則附和指，「𠵱家疫情平咗。」

Diana自覺無病痛仍被推銷一年療程，惟Hally與職員仍不停口，她最終付款以1,300元配七天藥粉。事後她得知該中心曾被揭推銷巨額美容及按摩療程，「佢哋好識玩，疫情下諗到另一出路，竟然sell中醫，咁樣呃錢令我好憤怒。」

大律師陸偉雄指，事件中如有人謊稱沒有回佣而帶客消費，或干犯欺詐，合作而知情的相關機構，包括提供服務的中醫、美容院、教育中心，亦可被控串謀詐騙，最高刑罰判監14年。「因為事主係單純朋友介紹先去，當對方冇講自己有利益，就算失實、講大話，就係詐騙。」

但陸補充，需視乎其銷售手法，若對方有技巧地隱晦其回報，「例如話有coupon，已經叫表明咗（利益），咁就冇足夠證據」難以提控。