警務處處長鄧炳強早前聲言會嘗試調查「用假新聞危害香港安全的人」，又認為若法例針對假新聞是好事。香港外國記者會（FCC）主席瑞凱德（Keith Richburg）向鄧炳強發出公開信，對於他與特首林鄭月娥近日圍繞「假新聞」的討論和支持立法表示關注。

鄧炳強上周五（16日）在立法會財委會特別會議上表示，對於嘗試用「假新聞」危害香港安全的人，警方會全面調查，一有證據就會拘捕及檢控。

瑞凱德在公開信就鄧炳強上述言論尋求進一步澄清。信中指出，現時香港並無法例針對「假新聞」，會如何具體定義「假新聞」；甚麼形式的報道（例如文字、圖片、影片、網上帖文）會構成「假新聞」、有何法理基礎去調查和檢控；如何保證在調查「假新聞」同時，兼容到政府曾許下的保障本港新聞自由承諾。

指「假新聞」定義非常含糊 多用於立法壓制新聞自由

公開信續指，傳媒對此事深切關注。所謂「假新聞」字義空泛、主觀，過去常被世界各地的公眾人物用以攻擊他們認為不利己的報道，儘管有關報道事實正確，傳媒卻仍要為此問責。此外，「假新聞」立法亦常在無數國家被用作壓制新聞與言論自由。許多媒體專家都已停止使用「假新聞」一詞，因其定義非常含糊（ill-defined）。

信中補充，FCC非常警剔坊間誤導性資訊和陰謀論帶來的挑戰和危險，已定期舉辦研討會和工作坊應對，向參與者推廣嚴謹的事實核查和媒體素養。他們重申，一貫有邀請香港警察包括鄧炳強到FCC演說，故盼藉此表達對上述事件的意見。

《蘋果》正向警方查詢。

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