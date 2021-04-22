【本報訊】港台節目製作人員工會透露，港台至今仍拒絕承擔蔡玉玲案的律師費及其他費用的責任；至於港台記者是否從此不能再透過查冊做偵查報道，工會仍未收到消息，但不樂觀。港台未有回應有關問題，僅指就法庭對該案件的裁決不作評論；有關香港電台人手聘用，一切均按政府部門既有機制處理。

港台節目製作人員工會主席趙善恩昨日在庭外回應裁決時強調，傳媒第四權並非一個特權，而是幫助公眾監察權貴的權力。她引述前廣播處長梁家榮曾在立法會上公開稱許：「《鏗鏘集》系列節目製作水準係足以用作新聞學教材同典範。」

工會轟管方無情

趙善恩代表工會及認同新聞自由價值的朋友向蔡玉玲致謝，「因為呢個係一個新聞從業員冇想像過要面臨嘅一個處境」，又形容蔡非常勇猛地高舉她所相信的新聞價值，「所以再次多謝你（蔡）」。

工會在facebook發表題為〈尋找真相無罪〉的聲明，對記者履行天職而負上刑責表示荒謬諷刺，形容《鏗鏘集》團隊還原7.21真相完全基於公眾利益。聲明稱：「公道自在人心，即使面對檢控和打壓，我們仍要昂首宣告：尋找真相無罪。」聲明指出，由港台一手培育的記者，因為公務而受罰，管方採取不作評論、劃清界線的態度，可謂非常無情，但工會誓言：「在艱難的日子，記者更需要克盡職守，照出真相。越是黑暗，越需要光，哪怕只有一點光，足以讓真相被看見。我們嚴正呼籲當局，勿再拘捕和控告記者，妨礙採訪和報道，請尊重新聞自由。」