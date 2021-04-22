【本報訊】政府自去年底因英國出現變種病毒而頒下「禁飛令」，昨首批滯留當地的港人終獲安排乘專機返港。約300人在機場完成檢測後，被送往青衣華逸酒店進行21日隔離。有乘客指機位緊張，訂位時網站一度「冧機」，在一票難求下豪花三萬元乘商務艙回港，有愛心爸爸怕女兒隔離期苦悶，昨送上健身單車。

三萬元商務艙機票照搶

首班客機昨凌晨約4時半抵港，大批身穿全副保護裝備的工作人員到場，協助旅客在禁區快速檢測，待有陰性結果後再分乘12輛專車前往酒店隔離。

滯英港人趙小姐原定去年12月返港，但因疫情無法成行，至昨日成功乘專機返港，直言感到很疲累，又指返港後的整個檢測過程順利流暢，最希望完成檢疫後可到茶樓飲茶。

她表示，專機的機票供應緊張，經濟客位一早已被搶購一空，只能購買三萬元的商務艙機票，直言「好貴，真係好貴」，但認為專機加上燃油費等費用，價錢亦算合理。

不少市民亦第一時間趕到隔離酒店為親友送上物資。葉先生的女兒在英國讀書，他指過去每年女兒會回港，但疫情下近一年沒見，昨為女兒帶來衣物、水果及健身單車，「（隔離）三個禮拜都幾辛苦，怕佢悶」。他大嘆買機票的過程非常困難，「一入購票網站就『冧機』，打電話冇人聽」。他指英國疫情嚴重，他在英的家人均染疫，不過幸好已康復。