政府推「疫苗氣泡」逼市民接種疫苗，更以「儲存有期限」為由，為BioNTech復必泰疫苗設下8月前要接種第一劑的死，BioNTech復必泰預約接種的反應明顯優勝於中國科興。截至周四接種首針BioNTech復必泰疫苗的總人數已達39.64萬人，超越科興累計僅39.29萬人接種首針。

政府公佈已接種約119.67萬劑疫苗，當中約78.93萬人已接種第一劑疫苗，包括約39.29萬人接種中國科興滅活疫苗，約39.64萬人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗；約40.74萬人已接種第二劑疫苗，包括約25.8萬人接種科興疫苗，約14.94萬人接種BioNTech復必泰疫苗。

截至4月22日晚上8時的過去24小時，打科興首劑約有3,800人，打第2劑約有8,000人，整體甩底率約4%；當中約7,200人在社區疫苗接種中心接種，約4,700人是在私家醫生和診所接種；打BioNTech復必泰首劑約有11,500人，打第2劑約有200人，整體甩底率約1%。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體甩率約為2%；社區疫苗接種中心接種BioNTech復必泰疫苗的整體甩率則約為6%

約有23,500人打針和約14,600人在網上預約接種，約3,300人在網上預約打科興，約11,400人預約打BioNTech復必泰。

8人送院 打BioNTech後發紅出疹男子強行出院

截至周四零時零分，過去24小時共有8宗送院個案，當中7人接種BioNTech復必泰，1人打科興；出現症狀包括暈眩、胸部不適、心悸、呼吸困難、氣促、手部麻痺、高血壓、出疹及頭痛等，其中5人已經出院，2名分別接種BioNTech復必泰後出現暈眩及心悸，以及氣促的人士留院觀察，一名打BioNTech復必泰後身體發紅及出疹的41歲男子不遵從醫生勸告自行出院。

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