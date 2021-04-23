中學文憑試今日開考，首日為視覺藝術科。考評局昨日突然宣佈，原定為考試場地的屯門青松侯寶垣中學，因有學生被列為密切接觸者，需清潔消毒，故將安排48名受影響考生，轉往屯門官立中學試場應考。有受影響的考生表示，臨時轉考場的安排突然，未有時間探路，只能選擇坐的士，但認為轉考場能減少自己對疫情的顧慮。

視覺藝術科8時半正式開考，在開考前45分鐘，校方開放場地讓考生進入，考生需先量體溫及消毒雙手，並於校務處門外暫坐等候，校方安排每個座位相隔1.5米距離。不少父母特意陪同子女來到考場，也有考生於開考後10分鐘才到達。

考生曾探路去舊試場 對安排感突然

居住天水圍的文同學指，昨日約5點收到考評局的電郵通知，但不清楚臨時轉考場的原因。她又指，本身有事先探路，對今次安排感突然，「本身已經plan好咗去嗰度，但突然間要嚟依度」，故今早由父親駕車；被問及會否因此而感壓力，她稱「但麻煩啲囉，又唔會嘅」。疫情下考試難免令人緊張，但對於屯門區爆疫，文同學卻表示不擔心，「係就係你嚟㗎啦」。

同樣居住天水圍的Jack指，昨日4時許才收到考評局的電郵及短訊通知，學校傍晚也有另作通知，但認為安排倉卒，「因為去到臨考之前嗰日先講，仲要咁晏先講，所以都有些少驚訝」。被問及有否了解該校的防疫安排，「無了解到，都無時間去了解」。在交通安排上，他則稱沒有太大影響，因早已決定坐的士，也不擔心因而影響考試心情。Jack又表示，疫情下也能在家溫習及做練習，故不擔心因而影響考試成績，但對短暫的中學生涯感可惜，「始終少咗返學時間同同學相處時間」。

憂友愛邨疫情 考生搭的到試場減接觸

住天水圍區的余同學相信，考評局今次轉考場是考慮到青松侯寶垣中學鄰近友愛邨，指自己昨日傍晚才收到轉場通知，「可能對啲本身探好路嘅同學會有啲困擾」，但自己因不熟屯門區，故一早選擇坐的士，「因為青松侯寶垣中學都近友愛邨，（本身）諗住坐的士嚟減少啲接觸」，本來也有準備N94口罩，「（原先）防疫措施比較全面，但依家就冇咁多顧慮」。她也坦言受到疫情影響，指教育局規定只准上半日課及限制人數，「因為視藝科操卷都要三四個鐘，變相操少咗卷，要靠自己」，及對中六生涯感可惜，「已經冇咗陸運會，可能遲啲連Grad din（謝師宴）都冇」。

住元朗區的邱同學表示，對臨時轉考場感「有啲嚇親」，自己並非在附近居住，本來想事先來探路，但最終因安排倉卒而未能抽空探路，最後由父親駕車前來，「好彩冇塞車」。她又指，未有時間了解新考場的防疫安排，「淨係知要填健康申報表」。

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