【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪，當中36人未審先囚被還柙。已還柙逾50日的劉頴匡在獄中喜歡聽歌改歌詞，女友黃于喬為他新譜歌詞拍MV，皆因「劉頴匡剩番文字出到嚟」。「快必」譚得志繼續適應獄中生活，自言貼信封動作越見純熟，更說「好想食西餐」。

身在獄中的劉穎匡繼續改編歌詞，昨其女友在fb發文，指劉改編唱作歌手林家謙新歌《神奇的糊塗魔藥》，她指這歌「發佈咗不夠一個月，意味着匡只能夠喺收押所，透過收音機草草聽過幾次，已經可以改編咗全首詞出嚟，都幾叻仔」。

女友邀阮民安合作拍MV

她指「表面上咁輕描淡寫，但內容都幾真實，尤其是嗰種分隔『十個春秋』嘅無奈，喺咁輕快嘅音樂下更覺沉重」，怪不得劉說作詞時都忍不着落淚。

前日黃忙於為劉重新填詞的林宥嘉歌曲《想自由》拍MV，還邀請藝人阮民安和二創音樂人晴天林演唱，她指「呢首歌其實就係佢喺1月6號俾人拉咗後，喺警署入面嗰48個鐘諗出嚟嘅，相信正反映到佢當時個心態」。歌詞中提到「殘暴者都不會憐憫，良善者只可以頑固抗爭」、「指鹿為馬，真都變假」等，令同路人甚有共鳴。她續指：「創作對佢嚟講係一個好重要嘅部份，亦反映到佢嘅意志，同埋鬥志，佢𠵱家剩返文字可以出到嚟。」

快必譚得志在還押日誌中表示，「上咗船咁耐，都冇食過西餐，冇沙律食，好慘咁」。他不忘苦中作樂，記述日前吃了有西芹、甜豆、翠玉瓜的「中式all green salad」，只食菜不食飯，自覺「輕飄飄可以飛出銅牆鐵壁」，自言「可能睇完《梵谷傳》，想像力超豐富」，又指「黐信封嘅手藝越嚟越快速，唔使一個鐘頭就已經有『成就』了」。