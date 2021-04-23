下月19日（農曆四月初八）是佛誕，雖然疫情緩和，惟瘟疫未除加上限聚令持續，長洲太平清醮值理會昨日宣佈取消舉辦飄色巡遊及包山嘉年華，是連續第2年停辦，不過為繼承驅瘟疫傳統，仍會有祭祀科儀及派平安包等習俗。

康文署早於今年農曆新年前已率先宣佈取消舉行包山嘉年華，亦是連續第2年停辦。值理會今日表示，全球疫情仍嚴峻，為免群眾聚集，今年停辦飄色巡遊，其餘活動一切從簡。

大包山連續第2年縮水

為傳承習俗，醮場仍設包山、神棚和派發平安包，三座大包山維持去年疫下安排，即由15.5米（約50呎）高降至4.6米（約15呎）高；潮洲會館及北社街坊會的36座小包山按傳統置於北帝廟球場供奉神明及祭祀幽靈，並設神棚、大士王棚及戲棚。佛誕翌日安排沿街向公眾派發平安包。建醮期間長洲全島由5月17日起連續齋戒3天。

值理會去年曾連神功戲、「搶米」等活動也取消。該會主席翁志明表示，今年疫情與去年變化不大，雖然疫情放緩，但「限聚令都係麻煩啲」，故決定一切從簡，不過今年會恢復神功戲等傳統表演，「搶米」改為佛誕當晚約9時由工作人員派發，翌晨則派平安包。他指日前長洲有確診變種病毒的印籍遊客到訪，令居民恐慌，醮場和相關活動場所會要求訪客使用「安心出行」或登記、設洗手液，所有工作人員須做檢測，至於去年臨時取消的送神儀式，他直指「算啦，（各街坊會）各有各抬」，值理會將不作統籌。

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