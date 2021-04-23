因前年8.18和8.31集會被判囚14個月的支聯會主席李卓人，傳來第一封獄中書信。他形容，如何在獄中保持心靈奔放是他要學習的功課，不過他仍放不下職工盟、支聯會和工黨，希望外界「一起在五一揸宗旨，六四點燭光， 七一撐空間」。

李卓人的獄中書信，寫於他入獄的第三天（4月19日）。信中所見，現時被單獨囚禁的他，主要靠閱讀和寫信來打發時間，所以「沒有書的日子，幸好有其他囚友接濟，借書、借紙、借筆」。

他強調「牢獄能剝奪人的自由，但不能禁錮人的心靈」，所以他相信在獄中要學習的功課，就是「如何在苦悶、單調、沒有尊嚴的牢獄生活中，仍能保持心靈的奔放，從回憶中、書中、書信中、寫作中，繼續天馬行空地思想」。

坦言最放不下職工盟、支聯會和工黨

他亦坦言最放不下的就是職工盟、支聯會和工黨，尤其今年的5月1日、6月4日和7月1日都在獄中度過，故此希望外界「一起在五一揸宗旨，六四點燭光， 七一撐空間」。最後他表示，「活於亂世，有種責任，只要克服恐懼，我們都必能在真相中生活下去。而真相、自由會最終得到勝利」。

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