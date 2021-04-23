《蘋果》於2018年5月揭發港鐵紅磡站沙中綫月台剪鋼筋事件，沙中綫之後工程醜聞不斷，政府更成立調查委員會調查。委員會去年5月提交最終報告，提出78項建議，政府之後成立審計小組跟進建議；小組上月向特首林鄭月娥提交報告，認為有50項建議已全面實行，其餘28項雖仍在籌備，但認為「進度理想」。

由律師王桂壎、科大土木及環境工程學系系主任羅康錦、前渠務署署長陳志超組成的審計小組，上月26日就沙中綫調查委員會最終報告提出的建議，向行政長官林鄭月娥提交審計報告，報告內容於今日（23日）公開。

小組主要審視沙中綫調查委員會就6大範疇提出的建議的實行進度，包括促進公眾安全，提升領導、勝任、管治能力及文化，促進協作文化，修訂合約及商業事項安排，理順及釐清規定和要求，檢視監察及核證安排。

第二份報告指尚有28項建議仍在籌備

綜合小組去年5月提交的第一份審計報告，以及政府今日公開的第二份審計報告，審計小組認為調查委員會提出的78項建議中，有50項建議已獲全面實行，其餘28項建議雖仍在籌備，但認為「進度理想」。

大部份尚未全面實行的建議，主要受到港鐵檢視項目綜合管理系統和整套合約文件進度影響。報告指，港鐵已外聘顧問對項目綜合管理系統進行全面檢視和更新，新的「項目管理程序」（Project 11 Management Procedure）文件將包含監察和呈報機制，文件起草進度截至今年1月底完成超過一半，目標是於今年第二季末前由港鐵高層管理人員簽署並批准應用，待新的項目綜合管理系統基本完成時，大部份建議將獲全面實行。

報告又提到，港鐵已引進名為iSuper的新數碼平台，方便查察違規情況和追蹤核證文件，以加強問責。港鐵亦正在開發新的數碼檢查工具（iSuper 2.0），預計2022/2023年度開始時投入應用。

運輸及房屋局局長陳帆在新聞稿中感謝審計小組的工作，並指相關部門會繼續積極跟進各項建議。港鐵亦歡迎審計報告確認大部份建議已全面實行，承諾會切實跟進餘下的建議，並會在過程中與政府緊密合作。港鐵又指正積極推行各項改善項目管理的措施，在現有及未來的鐵路項目中實行。

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