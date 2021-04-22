【本報訊】港府要求公僕宣誓或簽聲明，確認擁護《基本法》及效忠後，政務職系（AO）辭職人數創新高。根據公務員事務局數字，按正式離職日子計，由1月至3月、即公務員宣誓開始，AO辭職者達7人，是政務官季度辭職人數新高。剛過去財政年度，政務職系總辭職人數達21人，較去年倍增，首長級人數達8人辭職，是去年兩倍。有民主派相信AO求去與近年部份政府政策無視規矩，禮崩樂壞有關。

特區政府今年1月開始要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠香港特區，早前政府公佈數字，有逾120位公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明，或面臨停職。

至於職級較高、孕育官場「明日之星」的政務職系也出現辭職潮。根據公務員事務局提供的數字，在剛結束的財政年度、即2020/21年，共有21人辭職，較對上一個財政年度9人辭職增加133%，政務官辭職人數之多，創歷史紀錄。

林鄭四年53人辭職超梁振英

21名政務職系公務員中，13人為非首長級，8人為首長級，兩者較去年倍升，後者更上升167%。值得留意的是，21人中有7人選擇在政府要求現職公務員宣誓一開始，便正式離開政府，當中兩人屬首長級公務員。

尚餘一年任期的特首林鄭月娥，單計任內首四年，政務官辭職人數高達53人，即平均每個月也有政務官離職，較前任特首梁振英同期高出33%，梁振英首四年任期，只有40人離職。

葉劉稱政務官嫌「廚房熱」

曾擔任高級政務官的新民黨立法會議員葉劉淑儀則認為，不少政務官嫌「廚房太熱」，經常要面對公眾、到立法會解釋政府棘手的議題，故寧願到工作較輕鬆的公營機構工作，她的前下屬不少便轉職商會、金管局、港鐵、機管局等：「公營機構人工高好多，吸引力大啲，例如去咗金管局嘅政務官，日後嚟立法會，都知道議員唔識問（有關金管局的問題）。」

立法會未來料剩下一面倒聲音，衝突場面不再，可否藉此挽留政務官，葉劉認為不一定。她稱現時建制派議員為爭取表現，言詞也很針鋒相對：「建制派對政府都唔會客氣，你睇吓早前謝偉俊鬧曾國衞鬧得幾甘。」

民主黨前立法會議員劉慧卿認為，政務官除了不想承擔政治任務外，也感到現時部份政府政策中，為達目的，無視規矩，禮崩樂壞，故寧願求去：「有啲政務官連自己都解釋唔到，覺得政府冇晒章法，你叫佢點樣解釋畀公眾聽？」