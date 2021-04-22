【本報訊】港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察華大基因化驗室後指出，30個初步確診個案中，實際只有兩個確認為陽性，但化驗室在化驗過程中處理樣本方式有瑕疵，導致其他28個樣本受污染。他又指該化驗室的化驗員每日要處理800個樣本，又要「着到太空人咁」，降低了警覺性。華大化驗所須停工徹底消毒。

揭重用盛載樣本膠兜

袁國勇昨應衞生防護中心邀請到大埔工業邨的華大化驗所視察後指，化驗所的操作過程符合標準，但化驗過程有不少瑕疵，包括提煉的病毒核酸的化學劑會如洗潔精一樣產生泡沫，溢出樣本瓶外，有機會污染化驗人員的手套、生物安全櫃與吸樣本的機器等；而員工又會將工作紙一併放入生物安全櫃內，然後放到其他位置，令病毒有機會散播；而盛載樣本的膠兜更會重用。

袁國勇表示，在重新檢測後暫時只發現兩人屬陽性，其中一人病毒量甚高。該兩個樣本是當日化驗過程中首兩個樣本，不排除病毒由其中一個樣本帶到其他樣本，導致交叉污染。

他又指化驗室人員「太勤力」，每人每日要檢測800個樣本，工作量太多可能產生「檢測疲勞」，降低了警覺性。而且化驗人員又「着到太空人咁」，太笨重及侷促，亦令人對污染的警覺減低。

他已要求華大化驗室昨晚停工徹底消毒，之後要做環境檢測，同時要改善工作流程，包括每次化驗後要更換手套及膠兜，工作紙禁止放入安全櫃及用離心機清除泡沫等。

雖然其他28個樣本或屬假陽性，但袁已建議醫管局對30名初步確診患者重新檢測，採集鼻咽、喉嚨、深喉唾液甚至糞便樣本，以及抽取血清抗體，做完所有測試確定屬陰性才可出院。