去年5月24日疫情之下，大批市民在銅鑼灣發起流水式遊行，反對訂立港區國安法，結果人群遭警方施放催淚彈驅散。50歲無業男子當日在軒尼詩道高叫包括「光復香港 」、「五大訴求」口號，結果被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，他今在東區裁判法院承認控罪，主任裁判官羅德泉將被告還柙索取背景報告，至下月7日判刑。

身穿No Fear Fight On 黑Tee的被告郭偉文（50歲）今沒有聘請律師代表，親自作出求情陳詞，透露自己受過高深教育，擁有博士學位，亦曾在大學教授批判思想，個人偏向追求理想主義。他指自己過往奉公守法，又加重語氣指支持「真正和尊重人」的法治。

被告解釋，社會上存在不公義，因此為爭取社會公義發聲。他又遞上信件表達對個人理念，羅官則指法庭不會處理政治爭拗，下令索取其背景報告。

案情指，當日下午一時許，示威者聚集於軒尼詩道馬路叫喊口號，侮辱警員。約兩時許，被告於怡和街馬路上舉起五一手勢及反覆叫「五大訴求」，亦有叫喊「光復香港」，現場有人和應叫喊「缺一不可」。其後警員將被告截停，警告他停止煽動群眾，要求他離開，但被告拒絕並繼續喊口號，最後被告被捕。

被告一度於去年7月踢保，至去年11月警方再次將被告拘捕。

控方申請將從被告當日身上搜獲的藍色頭盔、護目鏡及口罩充公。羅官質問該些物件與犯案有何關係，檢控官稱，當時現場有示威者進行破壞，而該物品正是可用作保護自己免被辯識身份，羅官反譏「會唔會牽強？」檢控官回應稱是依指示作出有關申請，羅官即時拒絕申請，解釋無證據顯示該物品協助指稱的事件發生。

【案件編號 ：ESCC2481/20】

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