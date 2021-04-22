【本報訊】警方去年5月就反對國歌法及國安法市民醞釀包圍立法會執勤，其間警員以私人電話的WhatsApp群組分享交通資訊，對話內容遭人偷拍放上網，群組內兩名女警事後接獲滋擾來電。一名男文員被指至少三次打出滋擾電話而被拘控，案件昨裁決，裁判官王證瑜認為雖然被告是電話的用戶，雖然被告可疑，惟不能確定事發時確由他以涉案手機打出有關電話，裁定兩項不斷打電話罪罪名不成立。

被告文員吳啟鑫（32歲）被指去年5月27日對蕭姓女高級警員56170及岑姓女警長55519不斷打電話造成騷擾，其中岑接過三次電話，蕭則沒接聽。王官昨指本案爭議點在於涉案電話是否由被告打出，控方呈交電訊商報告顯示涉案電話號碼由被告父親登記，實際用戶是被告，兩父子亦同住。

未能證明被告打出

王官續指，警方去年9月搜屋，在被告床上發現涉案手機及SIM卡，但當時已距事發三個多月，被告父親亦在屋內。即使計及案中其他證供的累積效應，被告是電話實際用戶，有其可疑之處，但控方未能證明事發時的滋擾電話是由被告用手機打出。

岑姓女警長早前供稱，收到的三次滋擾來電都是「唔出聲或講粗口」，其後她發現自己的電話號碼被人在連登討論區公開，於是她更改電話設定，封鎖未有在電話簿儲存號碼的來電。

蕭姓女高級警員則指，由於從不接聽電話簿以外的來電，故當日早上沒接聽不明來電；其後友人傳來一張在港鐵車廂偷拍的電話屏幕照片，當中顯示其姓名及電話號碼，令她擔心號碼已外洩及被人攻擊。案件編號：ESCC2475/20