衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（26日）在記者會上表示，錄得的30宗初步陽性個案均由華大基因化驗所驗出，惟當中9人於醫院取樣再檢測時呈陰性，認為情況「有少少不尋常」，事後邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到化驗室了解。香港醫務化驗所總會主席李偉振今早在港台節目承認，華大基因這次出現如此多「假陽性」個案，是一個失誤，惟因此「殺死」華大基因不理想。

袁國勇昨到化驗室了解後指，化驗人員會將緩衝液加入載有樣本的樣本瓶內，過程中會產生泡沫，一打開樣本瓶時爆出會令病毒污染手套。李偉振今日在電台節目解釋，緩衝液是用作保持樣本在合適的環境，有時更有滅活功能，將樣本內的病毒殺死，因而減少處理者的危險。李續指，病毒本身不難死去，一些緩衝液含有洗潔精成份，能將病毒外圍的包膜破壞，病毒就會因而失效。

指華大基因經認證有經驗 料事件非系統性失誤

被問到各間化驗所均使用會起泡的緩衝液，為何僅有華大基因出事，李偉振承認，這次出現如此多「假陽性」個案，是一個失誤。李又指，化驗所會就失誤作評估及區分，如有系統性失誤，或會影響過往所做化驗的可靠度，惟是次就不像是系統性失誤，因相關程序經過認證，加上已有一定經驗；如有隨機性失誤，則會涉及操作上的不完美之處，就如袁教授所指出的問題，惟與失責不一樣，失責是本來做到但不做好，法律上會涉及責任。

李偉振續解釋，基因檢測有大量樣本，並不能以全自動方式進行，涉及頗多人手操作，故若操作過程上不理想，就會有類似洗潔精的氣泡（即氣溶膠）的出現、生物安全櫃擺放了不應出現的物件，如紙張、氣泡爆破後污染手套而影響了下一個樣本等情況。

建議檢視測試紀錄了解出問題位置

惟李偉振指出，目前真正問題尚未完全證實，若未找出事故原因，則不能剔除風險，問題會重新發生，會影響日後整體檢測的準確性。李建議，化驗所進一步檢視測試紀錄，了解出現問題的位置有否特別的樣式，會否與個別工作人員或化驗步驟有關；經證實問題後，再剔除相關步驟的風險，化驗所日後的報告就應該安全，否則就會有危機。

被問到華大基因應否暫停檢測工作，李偉振認為，相關漏洞未影響整個檢測系統，如果立即「殺死」華大基因並不理想。

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