【本報訊】《7.21誰主真相》其中一名受訪者、前年7.21當日在元朗被白衣人襲擊的廚師蘇先生聞判後表示「預計之內」，但也感難過，「睇得出個政府擺明係要針對」。他感謝《鏗鏘集》團隊鍥而不捨追查真相，揭露7.21事件更多資料，「原來淨係靠記者都可以做到咁多嘢」。

涉案節目去年7月13日播映，片段開首的受訪者，正是前年7.21在元朗鳳攸北街被白衣人襲擊的廚師蘇先生。他稱自從蔡玉玲被起訴，已料會是最壞結果，他連番慨嘆，「無論報道又好，講乜又好，總之佢唔啱聽，或挖佢啲瘡疤，咁就擺明搵位做你」。

蔡玉玲將查冊資料用於新聞報道，被指控虛報用途，蘇先生反問《大公報》及《文匯報》等也做過類似的查冊報道，「點解從來都冇話佢咁做唔得，點解今次要咁做？」他質疑，蔡玉玲被起訴有兩個目的，「你揭我瘡疤我咪針對你，其次就係，擺明打壓新聞自由」。

節目播出後才獲安排認人

節目播出後，蘇先生才知道記者發掘到很多有關7.21事件的資料，「當時睇到個感覺覺得好犀利」。節目出街後，警方才安排了兩次認人程序，但他未能認出，其後警方再沒後續跟進，只間中去信感謝他的合作。

7.21事件距今近兩年，當晚無辜被白衣人追打施襲，蘇先生形容是刻骨銘心，不能磨滅。他感謝《鏗鏘集》團隊努力還原7.21真相，遺憾蔡玉玲罪成，連帶傳媒查冊的權利也被剝削，「我都唔知𠵱家仲可以講啲乜，冇乜幾多嘢仲可以做到，惟有喺呢個情況繼續加油，做到自己做到嘅嘢」。

《7.21誰主真相》內容講述2019年元朗白衣人襲擊途人事件，記者翻查當日閉路電視、網絡片段裏的線索，追查當中的人物，了解他們口中的事件真相。除了訪問蘇先生，記者亦翻查元朗鳳攸北街閉路電視及元朗西鐵站拍攝的片段，發現部份在鳳攸北街聚集的人士事後都出現在西鐵站月台。節目亦發現部份在西鐵站內持棍施襲的白衣人，身穿寫上「厦溪」兩字的T恤，記者遂向當時的厦村鄉村長兼厦溪會主席鄧錦輝、及厦村鄉鄉事委員會鄧勵東查證。

記者從閉路電視片段發現當晚多架車輛曾於鳳攸北街接載白衣人到場，遂進行車牌查冊，發現當中有車輛的登記車主為時任屏山鄉輞井圍村代表鄧輝泰，另一車主為新田鄉竹園村村代表黃廣寧等。