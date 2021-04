(讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部送暖高牆逢周一至五刊出)

牆內的手足,抱歉要報告壞消息一則:牆外處境又更黑暗了!執法者無能,調查的記者卻有罪,但在荒謬已成日常的香港,大家恐怕早已料到!不過,你們又是否預計到,大家都不會放棄?大家必會繼續堅守約定,堅持信念?

讀者便如此說:「只要信念不滅,一息尚存,忍耐盼望,當有奇蹟。」我們都要相信;有來鴻讀者鼓勵,在幽禁中要生出幽默感,從而凸顯事情的矛盾和荒謬,正是我們今天的「處世之道」。時勢確很惡,但即使費時一點,我們最後仍必會在煲底相見。

珍惜你的心形手

何桂藍小姐:

看報說及1973年有一班烏拉圭的政犯在監獄內,空無一物,但以身體語言,比手劃足,完成了聖餐儀式。如果我們都會手語,則可以在遠距離,在瞬息間都可以互表心聲,發揮更強的支援效力。看來大家要學手語了!在此時我們珍惜你們的揮揮手、心形手、堅定的大姆指、昂首卓立的身體語言。在難受的日子我們稍微感受到的安慰!你的「神打」招式(跳撲找頻度)真使人佩服!

收音機播出沙爆的音樂,你竟然心領神會,寫出音樂評論的文章及感想,可見高牆鐵幕都難不到你的堅鋼意念!

幽禁中仍生幽默感使這荒謬的默劇有更大的深度!陳文敏教授:「不少幽默源於嘲諷,好的嘲諷往往可以凸顯事情的矛盾和荒謬。」余光中教授:「一個真正幽默心靈,必定是富足,寬厚,開放而且圓通的。」;「幽默,恆在俯仰指顧之間,從從容容,瀟瀟灑灑,渾不自覺地完成。」正是你的寫照!

祝

每日都有神來之筆,讓我們在牆外的人神會!

書情者敬上

放下愁緒 今宵珍重

親愛的吳敏兒:

我是一個喺香港出世嘅香港人。

我由2014年開始透過電視轉播認識妳,妳畀我最深印象係妳說話好流暢(中、英文),佩服、佩服。妳在大少招待會中大將之風嘅表現也令我覺得妳喺香港女性嘅典範!

對於今次被不公義的拘捕,真喺令有良知嘅人氣憤。但正如英國哲學家Alan Watts名句「No amount of anxiety makes any difference to anything that is going to happen 」,試吓令自己放鬆心情,或者好似我咁,唱吓「let it be 」開解自己(阿Q精神)。

我想話畀妳聽:

You’ve got a friend !

放下愁緒,今宵請妳多珍重!

請准我說聲真的愛妳!

請代我向各位手足表達我嘅感激和敬意!各位手足對我嚟講係我嘅兄弟姊妹、屋企人,永遠同各位手足一齊同行!日日夜夜同各位手足祈禱!

祝各位手足和妳身體健康、一切安好!希望妳嘅腰痛快啲好轉!

各位手足,您哋係有良知嘅香港人嘅驕傲!

一個以各位手足為榮嘅香港人(我都係一個女士)

大時代存風骨

親愛的香港手足:

每次看到出庭和判詞後的新聞,除了對墮落的法制憤慨之外,更是念記及感激在前線為香港付代價的你們。

記得2019年為投票選區議員而回港五天,值得!與Uber司機講個不停,大家交流資訊,最後一句:手足,明天投票,萬事小心。那年6月200萬人遊行的日子,我趕及到金鐘與不認識又同心的手足在唱Sing Hallelujah、一同編白絲帶、一同執拾地上垃圾! 全是深刻在心!香港人,真的令人引以為傲!we are proud of Hong Konger!

今天好些事已不容許了,初聽林夕為羅冠聰譜的新詞,哭了很久!也會認同選擇逃離香港的手足的決定,保本保命,無謂為這個染紅失控無恥的政府犧牲!同時,也為甘心留下或被困的手足再次衷心感謝,人生匆匆,我們未必完全明白自己走的路是最對的選擇,但你們維護了香港人的尊嚴,在大時代中腰板挺直,存留風骨。

記得一位潘霍華牧師為德國同胞留在德國,還合謀刺殺希特拉,被捕,死於酷刑。站在基督教的立場,毀譽參半,但他留下詩章,竟說出「出人意外的平安」不是在今世作評鑑,乃是那從上帝來美善的力量,會在生命中變得強大,來應對無奈不解的現況!

我們會每天為你們禱告,不管有名或無名的手足,在天涯有不少的記掛、守望、感謝在撐着你們!「 神造萬物,各按其時成為美好,又將永生安置在世人心裏……」(傳道書三11 上)

盼望一天,大家歡然相對,不管在煲底或新香港,心同,愛不止息。

禱念

Haely

信念不滅 當有奇蹟