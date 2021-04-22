（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部送暖高牆逢周一至五刊出）

牆內的手足，抱歉要報告壞消息一則：牆外處境又更黑暗了！執法者無能，調查的記者卻有罪，但在荒謬已成日常的香港，大家恐怕早已料到！不過，你們又是否預計到，大家都不會放棄？大家必會繼續堅守約定，堅持信念？

讀者便如此說：「只要信念不滅，一息尚存，忍耐盼望，當有奇蹟。」我們都要相信；有來鴻讀者鼓勵，在幽禁中要生出幽默感，從而凸顯事情的矛盾和荒謬，正是我們今天的「處世之道」。時勢確很惡，但即使費時一點，我們最後仍必會在煲底相見。

珍惜你的心形手

何桂藍小姐：

看報說及1973年有一班烏拉圭的政犯在監獄內，空無一物，但以身體語言，比手劃足，完成了聖餐儀式。如果我們都會手語，則可以在遠距離，在瞬息間都可以互表心聲，發揮更強的支援效力。看來大家要學手語了！在此時我們珍惜你們的揮揮手、心形手、堅定的大姆指、昂首卓立的身體語言。在難受的日子我們稍微感受到的安慰！你的「神打」招式（跳撲找頻度）真使人佩服！

收音機播出沙爆的音樂，你竟然心領神會，寫出音樂評論的文章及感想，可見高牆鐵幕都難不到你的堅鋼意念！

幽禁中仍生幽默感使這荒謬的默劇有更大的深度！陳文敏教授：「不少幽默源於嘲諷，好的嘲諷往往可以凸顯事情的矛盾和荒謬。」余光中教授：「一個真正幽默心靈，必定是富足，寬厚，開放而且圓通的。」；「幽默，恆在俯仰指顧之間，從從容容，瀟瀟灑灑，渾不自覺地完成。」正是你的寫照！

祝

每日都有神來之筆，讓我們在牆外的人神會！

書情者敬上

放下愁緒 今宵珍重

親愛的吳敏兒：

我是一個喺香港出世嘅香港人。

我由2014年開始透過電視轉播認識妳，妳畀我最深印象係妳說話好流暢（中、英文），佩服、佩服。妳在大少招待會中大將之風嘅表現也令我覺得妳喺香港女性嘅典範！

對於今次被不公義的拘捕，真喺令有良知嘅人氣憤。但正如英國哲學家Alan Watts名句「No amount of anxiety makes any difference to anything that is going to happen 」，試吓令自己放鬆心情，或者好似我咁，唱吓「let it be 」開解自己（阿Q精神）。

我想話畀妳聽：

You’ve got a friend !

放下愁緒，今宵請妳多珍重！

請准我說聲真的愛妳！

請代我向各位手足表達我嘅感激和敬意！各位手足對我嚟講係我嘅兄弟姊妹、屋企人，永遠同各位手足一齊同行！日日夜夜同各位手足祈禱！

祝各位手足和妳身體健康、一切安好！希望妳嘅腰痛快啲好轉！

各位手足，您哋係有良知嘅香港人嘅驕傲！

一個以各位手足為榮嘅香港人（我都係一個女士）

大時代存風骨

親愛的香港手足：

每次看到出庭和判詞後的新聞，除了對墮落的法制憤慨之外，更是念記及感激在前線為香港付代價的你們。

記得2019年為投票選區議員而回港五天，值得！與Uber司機講個不停，大家交流資訊，最後一句：手足，明天投票，萬事小心。那年6月200萬人遊行的日子，我趕及到金鐘與不認識又同心的手足在唱Sing Hallelujah、一同編白絲帶、一同執拾地上垃圾！ 全是深刻在心！香港人，真的令人引以為傲！we are proud of Hong Konger！

今天好些事已不容許了，初聽林夕為羅冠聰譜的新詞，哭了很久！也會認同選擇逃離香港的手足的決定，保本保命，無謂為這個染紅失控無恥的政府犧牲！同時，也為甘心留下或被困的手足再次衷心感謝，人生匆匆，我們未必完全明白自己走的路是最對的選擇，但你們維護了香港人的尊嚴，在大時代中腰板挺直，存留風骨。

記得一位潘霍華牧師為德國同胞留在德國，還合謀刺殺希特拉，被捕，死於酷刑。站在基督教的立場，毀譽參半，但他留下詩章，竟說出「出人意外的平安」不是在今世作評鑑，乃是那從上帝來美善的力量，會在生命中變得強大，來應對無奈不解的現況！

我們會每天為你們禱告，不管有名或無名的手足，在天涯有不少的記掛、守望、感謝在撐着你們！「 神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏……」（傳道書三11 上）

盼望一天，大家歡然相對，不管在煲底或新香港，心同，愛不止息。

禱念

Haely

信念不滅 當有奇蹟