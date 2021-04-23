港台英文台節目《The Pulse》女主持唐若韞，去年訪問世衞助理總幹事布魯斯．艾爾沃德（Bruce Aylward）時，問及會否重新考慮台灣的會員資格，隨後屢遭「藍絲」狙擊，最終疑不堪壓力，於本月中離任，惟事件仍平未息。

有傳媒報道，通訊局正調查事件，已去信港台，列明有關該集的投訴，包括《The Pulse》節目呈現方式偏頗、引起觀眾對中國和世衞反感等。信中更罕有引述早前商務及經濟發展局局長邱騰華對《The Pulse》的質疑，指表達方式違反「一個中國」原則及《港台約章》，要求港台回應。

引述投訴指記者問及台灣重入WHO屬「煽動顛覆」

有傳媒獲得通訊局給港台的信件，當中列出接獲的投訴內容，包括該集《The Pulse》節目呈現方式偏頗、世衞拒絕台灣參與並非事實，引起觀眾對中國和世衞反感。

有投訴內容亦指，唐若韞向布魯斯．艾爾沃德問及有關世衞會否重新考慮台灣的會員資格是「偏頗、不當、不專業及煽動顛覆」；更有投訴指，唐若韞在他掛線後再致電屬「扭曲布魯斯．艾爾沃德的言論」，要求港台回應有關投訴。

借邱騰華聲明開火：節目表達有違「一個中國」

通訊局亦在信件中，引述《電視通用業務守則——節目標準》第9章中，多條有關節目中立及避免偏頗的條文，並要求港台作出回應，包括節目環節「不應隱瞞事實而有所偏倚，或輕重倒置而誤導觀眾」、「不可使用謬誤資料或歪曲事實」、「受訪者的意見不得遭到歪曲或曲解」 等。

信件中，通訊局亦罕有地引用政府說法。去年3月節目播出後，負責廣播政策的商務及經濟發展局局長邱騰華曾兩度質疑節目，包括於去年4月初發聲明，指該節目的表達有違「一個中國」原則及《港台約章》中有關港台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，特首林鄭月娥後來亦表示認同邱之說法；隨後，邱騰華再重申，《The Pulse》整個節目均必須尊重「一個中國」原則，而並不止個別鏡頭或者提問。在信中，通訊局引述邱騰華的觀點，要求港台回應。

商經局常秘同屬通訊局副主席

翻查通訊局以往向港台發出的勸喻，均較少直接引述政府或警方觀點，並要求回應。即使是上月遭勸喻、同樣涉及台灣問題的《台灣故事III》，通訊局僅指收到投訴，節目將台灣描繪為「國家」並不準確，而節目標題為「斷交之後」，通訊局亦僅表示，「兩國邦交」和「斷交」詞語用語不準確，未有引述任何政府說法。有傳媒亦翻查最近5年通訊局的公開裁決，在涉及新聞節目投訴中，亦未曾直接引用政府對涉事節目的觀點並要求回應。

根據通訊局網站，商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文，同屬通訊局的副主席。

通訊局接210宗《The Pulse》投訴

《蘋果》就《The Pulse》投訴個案數字、通訊局信件引述商經局觀點的原因，以及梁卓文會否參與處理投訴個案等問題，向通訊局查詢。通訊局覆稱，至今共收到210宗有關《The Pulse》的投訴，現正按既定程序處理有關投訴及要求港台提交申述。局方表示，在處理投訴個案時，會仔細審視投訴人的指稱、個案的具體情況、相關資料及所涉及的規管條文和相關法例等，以查證廣播機構有否違反相關規定。通訊局會在完成調查後對外公佈投訴是否成立、相關的內容及理據。

至於梁卓文會否參與在個案其中，通訊局指，局方設有恆常執行成員利益申報制度。如通訊局成員在會議所討論的任何事宜中，有直接或間接的金錢利害關係或個人利害關係，須在會議上披露。如有需要，該成員在討論有關事項時須避席。在任何情況下，除非過半數與會的其他成員另外決定，否則該成員不得參與有關事項的任何決議投票。港台則未有回覆查詢。

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