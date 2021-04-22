【本報訊】啟德發展區地盤過去一星期發生三宗奪命意外，三名工人喪命。前日下午在啟福道六號幹線T2主幹道地盤，中年工人被墮下石屎斗擊中死亡。這是今年內第10宗奪命工業意外，勞工處正調查事件，昨傍晚更事先張揚指今日起於啟德發展區及九龍灣作針對高空工作的巡查。

遭石屎斗擊斃 死者遺8歲子

前日下午4時，43歲水泥工黃文超在啟德發展區啟福道六號幹線T2主幹道地盤工作，一輛正在吊運石屎的吊臂車突然傾側，一個1.5米乘1.5米的石屎斗墮下將他擊中，工友大驚報警。消防將他救出，送院搶救證實死亡。

死者是農曆新年後轉到上址地盤工作，更因疫情關係僅上班十多日，其妻亦在地盤任散工，昨日事發後妻子致電阿超竟由警員接聽才知丈夫意外慘死。黃生前與妻及8歲獨子租住牛頭角劏房，死後妻兒頓失依靠。記者事後在地盤發現一輛吊臂車傾側，附近欄杆倒塌，吊臂則連接一個白色石屎斗，石屎斗亦跌入泥坑，一片狼藉。昨早9時許，遺孀在女親友陪同到殮房認屍，神情哀傷。

該地盤事後停工，警方、勞工處及土木工程拓展署正調查事件。勞工處昨晚臨急發稿，指今起就啟德發展區及九龍灣的新工程地盤，開始為期四周特別執法行動，特別點名與近日意外有關的吊運作業、使用重型機械、棚架工程等高危工作。

上周三，啟德發展區一名54歲工人被鐵板擊中死亡，四日後52歲內地黑工於棚架工作時墮樓死亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指連串意外疑與地盤風險評估不足，她指去年發生19宗建築業死亡意外，今年至昨日止短短四個月已發生10宗，情況令人憂慮。