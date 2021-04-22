【本報訊】經營找換店的三人家庭涉招攬員工及友人組成家族式洗黑錢集團，在過去26個月於九間本地銀行開設59個個人戶口，處理逾2,600宗大額交易，涉清洗25億元黑錢。海關上周拘捕六人，屬今年最大宗的洗黑錢案。

兒子朋友被招攬

被捕三口家庭，50歲父親無業，48歲母親為找換店授權人，為案中主腦；23歲兒子任餐飲經理。父母涉於2018年至前年年初，在本地銀行開設22個戶口，分別處理一億元及11億元款項。兒子則涉於2018年至前年8月開設12個個人戶口，處理兩億元款項。

海關稱，被捕母親曾招攬36歲找換店男司機協助洗黑錢，司機月入1.7萬元卻在八間銀行開設12個個人戶口，由前年1月起14個月內處理六億元黑錢；案中三口家庭及司機為骨幹，另兩男子為被捕兒子朋友，是被招攬成員。

其中報稱廚師25歲男子，月入1.4萬元，於兩間銀行開四個戶口，由前年3月至7月處理三億元黑錢，最大一筆為2,500萬元。同日，另一汽車美容技師23歲男子，在相同兩銀行開九個個人戶口，月入1.7萬元的他於前年7月至去年2月清洗兩億元黑錢，最大一筆為1,600萬元。兩人在入賬當日滙走款項，涉案司機是戶口相同提款人及存款人。海關上周四搜查大埔三個住宅，分別拘捕找換店司機及兩同黨，同晚在元朗一住宅拘捕洗黑錢三人家庭。