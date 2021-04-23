昨日（22日）多個民間團體召開記者會促請政府修訂草案，明確規定局長權限，並訂明條例不會影響出入境自由，以免香港變成一座「鎖港條例」下的「大監獄」。保安局今天（23日）出稿譴責指有團體對《入境條例》修訂內容和立法目的作出失實描述，歪曲事實，意圖誤導市民，製造恐慌。保安局指對於持續有人刻意抹黑，必須強烈譴責，以正視聽。

保安局發言人指有團體將《入境條例》修訂內容故意曲解為限制香港居民的出入境自由，有關團體是「透過情緒化和敵對的言辭，嘗試散播謠言，蠱惑人心，製造社會矛盾」，保安局對有關團體作出嚴厲譴責，強調任何人需要為自己的言行負責，而市民亦須對誤導和抹黑的信息提高警惕。

發言人稱，條例草案是為更有效處理困擾香港多年的免遣返聲請問題。發言人指目前有超過13,000名聲請人仍然逗留在港，在已完成審核的聲請中，百分之九十九的個案都不獲確立。發言人又提到政府每年花費大量公帑，近年平均每年約十億元。

這些人當中除有「打黑工」外，更有涉嫌搶劫、販毒和傷人等罪行的，社會及立法會擔心他們帶來治安問題。發言人直言，「有關團體對這些嚴重社會問題視而不見，對政府過去屢次悉心解釋聽而不聞」，質疑是採取一貫抹黑的卑劣手法，別有用心地攻擊政府解決這困擾香港多年的棘手問題的努力。

保安局：修訂草案的做法由國際民用航空組織提出

發言人表示，政府已多次解釋修訂草案的做法由國際民用航空組織提出，以履行在《國際民用航空公約》下的國際責任，推行預報旅客資料系統，從而提升國際民航保安，便利世界各地出入境管制機關對旅客實施更有效管制。該條文屬賦權條文，在條例草案獲立法會通過和生效後，政府須另行制訂附屬法例，訂明系統的具體細節和清晰條文，並須提交立法會審議通過。這點政府已在立法會條例草案委員會會議中清楚說明，並記錄在案。

發言人再重申，香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》第三十一條所保障。對於個別團體將修訂條例歪曲為褫奪香港居民的出入境自由，全屬荒謬，是蓄意抹黑政府的立法工作。保安局將予以指斥。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）