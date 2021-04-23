早前兩名孕婦接種COVID-19疫苗後流產，專家審視個案後認為與疫苗無關。香港婦產科學院疫苗專家委員會主席潘昭頤表示，學院就計劃懷孕婦女及孕婦接種疫苗發出最新建議，認為孕婦可於任何時間接種疫苗；因感染病毒會增加早產風險，建議孕婦於早或中孕期接種疫苗。若孕婦擔心懷孕首12周期間胎兒發育情況，可於懷孕12周後接種疫苗，孕婦應接種BioNTech復必泰疫苗。

潘昭頤表示，目前沒有證據證明早前兩名曾接種疫苗的孕婦，流產與疫苗有關。病毒引致的嚴重病況較常於懷孕第三階段出現，也會增加早產風險2至3倍。美國約有9萬名孕婦接種疫苗後，沒有引發任何安全疑慮，她們主要使用mRNA疫苗，包括復必泰及莫德納（Moderna）疫苗。

學院建議孕婦可於任何時間接種疫苗，為保護孕婦自己及減低感染後早產風險，建議孕婦於早或中孕期接種疫苗；若孕婦擔心懷孕首12周期間胎兒發育情況，可於懷孕12周後接種疫苗。孕婦應接種mRNA疫苗，目前本港只有復必泰疫苗；接種疫苗當日應獲醫生發放一日病假。

計劃懷孕婦女或孕婦應否接種疫苗常見問題

問：接種疫苗前，需要驗孕嗎？

答：接種疫苗前無需驗孕。但如果希望接受疫苗期間避免懷孕，應採取適當避孕措施。如果不確定是否懷孕，可於下一次經期後才開始接種第1劑疫苗。

問：如現在正計劃懷孕，可以接種疫苗嗎？

答：建議在懷孕前先完成整個接種過程（已接種兩劑疫苗），將減低懷孕期間感染風險，以及避免感染後出現嚴重併發症如早產。

問：如接種第1劑疫苗後懷孕應怎辦？

答：可以在原定建議的時間接種第2劑疫苗。如果對疫苗在懷孕期間的安全仍然有憂慮，可延遲接種直至孕期完結。孕婦應因應個人感染風險決定。

問：疫苗會影響生育能力嗎？

答：沒有證據顯示疫苗會影響生育能力。

問：現在正懷孕應否接種疫苗？

答：應該，建議因應個人年齡及臨床風險組別接種疫苗。

問：孕婦應使用哪種疫苗？

答：信使核糖核酸（mRNA）疫苗，香港目前的選擇是復必泰。

問：懷孕期間接種疫苗，是否需要額外的醫療護理？

答：接種疫苗當天可獲得一日病假或出席證明，若接種疫苗後感覺不適，建議求醫。

問：接種疫苗前是否需要告知接種中心或當值醫護正在懷孕？

答：需要。

問：懷孕期間應該在甚麼時候接種疫苗？

答：建議你盡早接種疫苗，由於帶病徵的感染會提高早產風險，故建議在早期懷孕或中期懷孕接種疫苗。如已處於懷孕第3階段，可透過接種疫苗減低出現嚴重症狀風險。

問：疫苗會增加流產風險嗎？

答：沒有證據顯示疫苗會增加流產風險，如擔心懷孕首12周期間胎兒發育情況，可於懷孕12周後接種疫苗。

問：疫苗有哪些副作用？

答：非懷孕相關的疫苗副作用很常見，如注射部位反應、頭痛、肌肉痛、發燒、發冷，疲勞和關節痛。如接種疫苗後不適，建議求醫以排除其他原因引起症狀。

問：需要停止母乳餵哺才能接種疫苗嗎？

答：無需要。

資料來源：香港婦產科學院

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