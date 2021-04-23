前立法會議員區諾軒前年7⽉到旺⾓調停警察清場，其間⽤咪敲打警盾，及拿着⼤聲公靠近警司發⾔，被裁定兩項襲警罪成。區早前上訴失敗，更被律政司成功申請覆核刑期，由140⼩時社會服務令改為監禁九星期。上訴庭今頒下書面判詞，指區諾軒當時以粗鄙挑釁言詞甚至粗口辱罵警員，萬一有警員按捺不住被挑動而使用過度武力，會加劇警民衝突風險。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官彭寶琴處理。

法官潘兆初在判詞中指，雖然沒有證據顯示案發時現場的堵路涉及暴力，但有見當時社會氣氛和以往經驗，有關風險明顯存在。警方當日竭力驅散非法聚集堵路人士，目的是恢復路面的交通，和避免堵路惡化成暴力事件，但區諾軒卻襲擊兩位前線警員，行為完全不可接受。

判詞指，案發時區諾軒身旁有不少人，氣氛緊張，而區亦情緒激動，所用言詞極容易挑起其他人對警方的不滿，引發漣漪效應；再者，他更以粗言穢語辱罵警員，萬一有警員按捺不住被挑動而有所反應，例如使用過度武力，無疑會加劇警民衝突的風險。

指區沒有向被遇襲警員致歉沒真誠悔意

上訴庭認為，若區真如大狀所言，當時欲「化解」警民對峙，就應平心靜氣，絕不應以激烈、帶貶意甚至侮辱的言詞和粗口，來辱罵警方。

另一方面，區在毫無挑釁和衝突情況下向警司施襲，甚至在警司再三要求停止後，仍繼續用揚聲器近距離向他大聲叫囂，行為根本毫無道理。

潘官指區諾軒犯案情節嚴重，即使有良好背景，又沒前科，亦須判監禁，以收懲罰和阻嚇之效，但原審裁判官並無觸及此兩點。判詞稱，區諾軒在案發翌日向公眾回應和對自己的言語致歉，但從沒為其罪行向被遇襲警員致歉，更沒有展示半點真誠悔意。

判詞指，即使假設區適合社會服務令，但因其罪責嚴重，仍必須判即時監禁。基於他已完成105小時15分鐘社會服務令，酌情減刑3周下，仍需服刑9個星期。

【案件編號：CAAR2/20】

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